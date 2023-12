Posłowie PiS okupują siedzibę PAP. Prezes wprowadził pracę zdalną. Jest też zawiadomienie na policję

Prezes PAP Marek Błoński, powołany w środę przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza, zatrudnił do ochrony siedziby Agencji zewnętrzne firmy ochroniarskie. Wprowadził również pracę zdalną, aż do odwołania. - Są dyżury, o których decydują kierownicy poszczególnych działów. Teraz mamy czas wolny, świąteczny i formalnie od 27 grudnia do odwołania wprowadziliśmy pracę zdalną w Polskiej Agencji Prasowej dla wszystkich pracowników. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy byli na miejscu. To nie znaczy oczywiście, że zarząd nie pracuje, tego nie należy tak odczytywać - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl prezes PAP Marek Błoński.

Prezes PAP wprowadził pracę zdalną. Złożono też zawiadomienie na policję

- Dwie dodatkowe firmy ochroniarskie zatrudniono ze względów bezpieczeństwa. Policja patroluje okolicę Brackiej, jej patrol jest na zewnątrz od początku "interwencji poselskiej" polityków PiS-u, czyli od środy - wyjaśnia Błoński. Szef państwowej agencji prasowej zaznaczył, że do samego gmachu PAP policjanci wchodzą na wezwanie konkretnych osób, natomiast nie uczestniczą w żadnych działaniach wewnątrz. - My nie chcemy policji prosić, żeby podejmowała takie lub inne działania - zaznacza. Pytamy też naszego rozmówcę, który opuścił budynek PAP rano, o to czy politycy PiS-u nadal są na miejscu. Z relacji posłów na portalu X wynika, że w siedzibie byli między innymi Łukasz Schreiber, Szymon Szynkowski vel Sęk, Mariusz Błaszczak, Marcin Przydacz.

Kiedy wychodziłem posłowie byli nie tylko na parterze, ale sforsowali ochronę i byli w strefie dla nich niewyznaczonej. My wydzieliliśmy dosyć precyzyjnie strefy dostępu, ze względów bezpieczeństwa, ale też komfortu pracy dziennikarzy

- podkreśla prezes PAP. Marek Błoński dodaje, że zachowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości spowodowało bardzo liczne skargi pracowników i budzi niepokój, także z powodu poruszania się po zakładzie pracy. - Politycy przepchnęli się obok ochrony i dostali się także do miejsca, gdzie ja pracowałem, bo nie siedzę w gabinecie prezesa, tam jest poprzedni prezes wraz z grupą polityków PiS-u, z tego co wiem. Posłowie pytają ciągle o to samo, dzisiaj doszło nowe pytanie o umowy z firmą ochroniarską - zaznacza. Według naszego rozmówcy trudno nazywać interwencją poselską sytuację, kiedy nie ma osoby, która "technicznie i merytorycznie odpowie na pytania polityków". - To pokazuje, że celem działania nie są odpowiedzi na pytania, ale utrudnianie nam pracy. Dlatego też złożyliśmy zawiadomienie na policję, ponieważ trudno mi brać odpowiedzialność za majątek spółki w sytuacji, kiedy po budynku porusza się grupa osób, o której nie wiem, co robią - tłumaczy Błoński.

Nie wiem, jaki plan mają posłowie. Od pana vel Sęka usłyszałem, że jest gotów spędzić tam miesiące, a nawet lata. Nikt nie będzie polityków wynosił i wypraszał czy przepędzał, mimo naszego krytycznego zdania na temat całej tej operacji

- dodał.

Nocna awantura w siedzibie PAP. Prezes wzmocnił ochronę budynku

Pracownicy firm ochroniarskich przyjechali do siedziby PAP przy ulicy Brackiej w centrum Warszawy, w sobotę około godz. 3 nad ranem. W budynku było wówczas kilku polityków PiS-u, którzy nie pozwolili ochroniarzom przejść do wind i schodów, aby wejść na wyższe piętra. Poseł Marcin Przydacz dopytywał: "Kim panowie są? Na jakiej podstawie tutaj jesteście?". Łukasz Schreiber z kolei zamieścił na platformie X nagranie, w którym działacze partii Kaczyńskiego dopytują prezesa PAP Marka Błońskiego, czy ochroniarze są nowymi dziennikarzami PAP i o czym będą pisać. Politycy zamieścili kilka nagrań, na których dopytują też ochroniarzy o to, jak się nazywają, kim są, w jakim celu tam są i twierdzą, że "nikt się nie chce przestawić i zachowują się agresywnie". Ochroniarze stoją i nie odzywają się:

Prezes PAP dziękuje dziennikarzom

Do dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej prezes Marek Błoński zwrócił się w przedświątecznym liście, gdzie podkreślił, że "ostatnie wydarzenia wokół Polskiej Agencji Prasowej kosztują nas wszystkich wiele emocji". Dlatego przede wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim Pracownikom, którzy w tych trudnych warunkach, pod wielką presją, wykonywali i wykonują swoje obowiązki. Dzięki temu udało nam się utrzymać płynność pracy Agencji. Bardzo Wam za to dziękuję. (...) Najbliższy czas będzie okresem przeglądu spółki we wszystkich aspektach jej działania. Liczę na Wasze zaangażowanie w proces porządkowania spraw Agencji oraz konsekwentnego wzmacniania jej wiarygodności. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się odbudować nadwyrężoną markę Polskiej Agencji Prasowej" - zapewnił Błoński.

W cytowanym piśmie prezes Agencji poinformował również o wprowadzeniu do odwołania pracy zdalnej w siedzibie PAP. Wskazał, że głównym powodem tej decyzji jest "troska o komfort pracy załogi, narażonej w ostatnich dniach na poważne niedogodności, wynikające z prowadzonej w siedzibie Agencji politycznej akcji". Zapewnił jednocześnie, że "normalny tryb pracy Agencji zostanie przywrócony tak szybko, jak to możliwe".

Zmiany władz w TVP, Polskim Radiu i PAP

W sobotę Marek Błoński poinformował również o tym, że do składu Zarządu PAP został powołany Paweł Kostrzewa, w minionych pięciu latach zatrudniony w Biurze Rozwoju i Sprzedaży Serwisów PAP. Nowy członek Zarządu to wieloletni dziennikarz Polskiego Radia. W przeszłości dyrektor Eski Rock i serwisu Stopklatka, Szef Działu Rozrywka w Onecie. Zarząd PAP pracuje obecnie w pełnym dwuosobowym składzie.

W środę resort kultury poinformował, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze. Jak podkreślono, minister zrobił to "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Sienkiewicz powołał jednocześnie nowe rady nadzorcze, które powołały nowe zarządy tych spółek. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. "Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego, oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja o odwołaniu dotychczasowych władz i powołaniu nowych została podjęta na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy przez właściciela Spółek, reprezentowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu przysługuje pełna autonomia w zakresie podejmowania takich decyzji" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

