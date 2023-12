"To wymarzona opinia" - tak pierwsze komentarze na temat serwisu informacyjnego TVP1 "19:30" ocenił nowy prezes publicznej telewizji Tomasz Sygut. W liście do pracowników i współpracowników podkreślił, że pierwszym wydaniu usłyszał, iż program był "rzetelny, ale trochę nudny". W ocenie szefa TVP powołanego przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, to najlepsze, co można usłyszeć o audycji informacyjnej.

