To nie koniec wichur. Wiatr nie odpuści nawet w święta. Nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW

Piątek (22.12) upłynął pod znakiem niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przez Polskę przetoczyły się silne wichury, które wyrządziły niemałe szkody. Media informowały o połamanych drzewach czy pozrywanych dachach. Synoptycy ostrzegają, że sytuacja niewiele się poprawi w przeddzień świąt Bożego Narodzenia. Nadal obowiązują alerty pogodowe.

Pogoda na sobotę 23 grudnia. Silny wiatr nie ustąpi

Jak podaje serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę będziemy mogli liczyć na niewielkie rozpogodzenie. Ono może pojawić się jedynie w centrum i na zachodzie kraju. W pozostałych regionach w dzień występować będzie duże zachmurzenie z chwilowymi przejaśnieniami. Należy spodziewać się opadów śniegu czy śniegu z deszczem. Najwięcej opadów może wystąpić w pasie od Dolnego Śląska po Małopolskę. Temperatura wyniesie od ok. -1 st. w warmińsko-mazurskim do ok. 3 st w zachodnio-pomorskim. Nadal będą występować silne porywy wiatru. Nawet do 85 km/h nad morzem. W północnej części Polski cały czas pozostają włączone alerty pogodowe. W Sudetach synoptycy ostrzegają przed zamieciami śnieżnymi.

W nocy przez zachodnią Polskę przejdzie ciepły front atmosferyczny, który przyniesie bardziej obfite opady śniegu. Miejscami może występować gołoledź. Termometry wskażą od 0 do -1 st. na zachodzie i centrum kraju. Najzimniej będzie na wschodzie - od -3 st. do -1 st. Znacznie osłabnie natomiast wiatr, który będzie osiągał prędkości ok. 60 km/h.

Szykują się ciepłe święta. W Boże Narodzenie termometry wskażą nawet 12 st.

Już w Wigilię odczujemy znaczące ocieplenie. - Z soboty na niedzielę zacznie powoli wkraczać cieplejsze powietrze. W Wigilię na Suwalszczyźnie jeszcze minus 1, na krańcach wschodnich od 0 do 1 stopnia, w centrum około 2-3 stopnie, na południu 5, na zachodzie 8, a w zachodniopomorskim nawet 10 stopni - mówił w rozmowie z Radiem Zet Grzegorz Walijewski z IMGW.

Nad morzem, ze względu na wiatr dużą wilgotność, odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. Nawet o 7 stopni. Najsilniej powieje właśnie na północy kraju. - Przestrzegam przed marznącymi opadami deszczu, szczególnie z soboty na niedzielę. W północno zachodniej części kraju wystąpią silne wiatry, nawet do prawie 90 km/h - dodaje Walijewski.