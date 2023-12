Ponad 2 tys. interwencji strażaków w całej Polsce. Silny wiatr nie odpuszcza. Są nowe alerty IMGW

Jak przekazał w rozmowie z Polsat News rzecznik prasowy PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w przedziale godzinowym od północy do godz. 16 w piątek (22 grudnia) strażacy podjęli aż 2738 interwencji. Zgłoszenia dotyczyły konieczności usuwania skutków silnego wiatru, opadów śniegu oraz deszczu.

Wichury nad Polską. Gdzie było najwięcej interwencji? Jedno województwo z dużą przewagą

Liderem w klasyfikacji okazało się woj. zachodniopomorskie z wynikiem 739 wezwań. Sporo interwencji odnotowano także w woj. wielkopolskim - 436, pomorskim - 290, dolnośląskim - 279, śląskim - 181, kujawsko-pomorskim - 158, lubuskim - 156, łódzkim - 120 oraz mazowieckim - 110.

Na szczęście w większości przypadków kończyło się zazwyczaj na usuwaniu powalonych drzew czy zabezpieczaniu zerwanych dachów. Wyjątkiem było zdarzenie w Gdańsku, gdzie na dwa puste zaparkowane samochody przewróciło się drzewo, oraz incydent z konarem we Wrocławiu. W wyniku drugiego zdarzenia ranna została starsza kobieta, która przebywała w przygniecionym nim pojeździe osobowym.

Nowe ostrzeżenia IMGW. W prognozie silny wiatr do 100 km/h

W związku z nieprzychylnymi prognozami na najbliższe godziny IMGW wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Najniebezpieczniej będzie w 13 powiatach położonych nad samym morzem. Alert drugiego stopnia przed silnym wiatrem o prędkości do 65 km/h, w porywach do nawet 100 km/h obowiązuje do godz. 8 nad ranem w sobotę w powiecie:

puckim,

wejherowskim,

lęborskim,

słupskim,

Słupsku,

sławieńskim,

koszalińskim,

Koszalinie,

białogardzkim,

kołobrzeskim,

gryfickim,

kamieńskim.

W pozostałej części kraju, z niewielkimi wyjątkami, do godz. 8 nad ranem w sobotę obowiązuje alert pierwszego stopnia. Oznacza to, że wiatr może wiać z prędkością 45 km/h, a w porywach osiągać nawet 75 km/h. Skutki żywiołu ominą jedynie mieszkańców wschodniej części województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego.

Wielki powrót zawiei i zamieci śnieżnych. W Polsce pojawią się w czterech powiatach

Punktowo istnieje także duża szansa na intensywne opady śniegu. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to od 10 do 15 cm. Mroźne opady obejmą skrajnie północną część woj. wielkopolskiego oraz po dwa powiaty w woj. małopolskim (nowotarski, tatrzański) i śląskim (cieszyński i żywiecki). Alerty wygasną o godz. 8 rano w sobotę.

W tym samym przedziale czasowym, na terenie tych samych czterech powiatów możemy spodziewać się również zawiei i zamieci śnieżnych. W godzinach porannych w północno wschodniej, wschodniej i południowo wschodniej Polsce wystąpi także oblodzenie.