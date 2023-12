Według doniesień "Gazety Wyborczej" w czwartek 21 grudnia w Radiu Zielona Góra, która jest miejską anteną Radia Zachód, doszło do przerwania emisji programu. Była to kolejna nietypowa sytuacja, ponieważ tego samego dnia rano, dziennikarze wyemitowali oświadczenie o "cenzurze i represjach" podczas rządów PiS.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepychanki przy zabarykadowanym wejściu do TVP. Posłowie PiS siłą weszli do budynku

Mówili, że "Donald Tusk postanowił przejąć media". "To nie koniec cudów"

- Pisowscy nominaci byli zszokowani. Dwóch się zabarykadowało w drugiej reżyserce i nie chciało dopuszczać do programu dziennikarzy - powiedział informator "Gazety Wyborczej". - Ale to nie koniec cudów - dodał. Szefowie zareagowali i zablokowali dojścia do pomieszczeń reżyserskich. Natomiast o godzinie 9:00 rozpoczęła się rozmowa Daniela Sawickiego i Adama Ruszczyńskiego.

- Nie można naprawiać demokracji, niszcząc demokrację. Donald Tusk postanowił przejąć media siłowo, czyli bezprawnie. Władza pokazuje autorytarną mordę - powiedział Ruszczyński, który według doniesień "Wyborczej" dawniej był działaczem postkomunistycznej lewicy i członkiem PZPR. Pracownik od wielu lat wspiera PiS i prawicę. Podczas rozmowy nowy rząd został nazwany "reżimem", a minister Bartłomiej Sienkiewicz "pułkownikiem". - Takie hece robiono za czasów rządów carskich i pułkowników - powiedział.

W pewnym momencie mężczyźni zorientowali się, że emisja nie przebiega po ich myśli. - Nie ma dźwięku? Jak to? Kompletnie? - padło pytanie. Po chwili Sawicki zapytał, czy ich rozmowa jest transmitowana na Facebooku, co potwierdziła dyżurka. - No tak, dzieje się to, co w 1981 r. To jest atak na wolne media i wolność słowa. To się źle skończy. Siedzimy tu, jesteśmy przygotowani. Nie wiemy, dokąd nas to doprowadzi. Ostrzegamy. Brońcie mediów - powiedział Sawicki. Za odcięcie dźwięku mieli odpowiadać realizatorzy, którzy puścili muzykę. - Po stracie sygnału leciała muzyka. Został im tylko Facebook - powiedzieli "Wyborczej" dziennikarze.

Dziennikarze Radia Zachód sprzeciwili się "partyjnej propagandzie". "Byliśmy pod presją cenzury i represji"

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl tego samego dnia nie odbyła się poranna rozmowa Łukasza Brodzika z Januszem Życzkowskim, który jest redaktorem naczelnym "Gazety Lubuskiej", należącej do przejętej przez Orlen grupy Polska Press. Jak przekazała "Gazeta Wyborcza" był on również naczelnym Radia Zachód. Prowadzący program i wydawca Tomasz Oszmiański "sprzeciwił się partyjnej, jedynie słusznej propagandzie". Na antenie zostało wyemitowane wówczas następujące oświadczenie.

"Większość dziennikarzy Radia Zachód w tym wszyscy członkowie związku zawodowego dziennikarzy stanowczo nie popieramy protestów, które odbywają się pod hasłem 'obrony mediów narodowych'. Po prostu nie jest to zgodne z rzeczywistością. Przez lata pracy, byliśmy pod presją cenzury i represji minionej władzy, która ograniczała naszą wolność słowa. Naszym zdaniem jest to odwracanie pojęć, jakie miały i jak widać na protestach, mają miejsce. Czekamy z niecierpliwością, aż w pełni swobodnie będziemy mogli wykonywać swój zawód, a osoby odpowiedzialne za propagandę i cenzurę zostaną odsunięte od możliwości wpływania na radiowy program" - przekazano.