Atak dzika w Gdyni. 55-letnia kobieta walczy o życie w szpitalu

Portal trojmiasto.pl informuje, że w czwartek 21 grudnia dzik zaatakował mieszkankę Gdyni. Stan 55-letniej kobiety jest określany jako ciężki. Pacjentka znajduje się na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak się zachować, gdy spotka się dzikie zwierzę?

Gdynia. Dzik zaatakował kobietę. 55-latka w krytycznym stanie trafiła do szpitala

Jak czytamy, kobieta trafiła na SOR jednego z pomorskich szpitali w czwartek przed godziną 21. - Została zaopatrzona, a lekarze przeprowadzili zabieg ratujący życie - przekazała w rozmowie z portalem Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka Szpitali Pomorskich.

Z informacji przekazanych portalowi przez rodzinę poszkodowanej wynika, że kobieta wracała do domu z pracy z zakupami. - Nie wiemy, gdzie dokładnie ten dzik zaatakował, ale wiemy, że udało jej się uciec do sklepu. W sklepie straciła przytomność przez bardzo dużą utratę krwi. Teściowa zawsze uważała na dziki i obchodziła je z daleka. Teraz musiała jakoś na niego wejść przypadkiem, albo ten dzik był wyjątkowo agresywny. Jacyś ludzie udzielali pomocy teściowej, bo oddano nam jej prywatne rzeczy i były w nich cudze ubrania, takie jak pasek od spodni. Możliwe, że ktoś starał się zatamować krwawienie, za co bardzo dziękujemy - powiedział pan Grzegorz, czytelnik trojmiasto.pl.

Według informacji portalu do ataku doszło przy ul. Raduńskiej. Na miejscu pojawiła się także policja. Oficerka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdyni potwierdziła tę informację w rozmowie z portalem.

Jak się spotkać, gdy spotkamy dzika?

Jak podaje policja, w przypadku spotkania na swojej drodze dzika należy zachować spokój. Jeśli zwierzę nas nie zauważyło, nie powinniśmy wykonywać gwałtownych ruchów, tylko spokojnie się oddalić. Jeśli dzik nas jednak zauważy, najlepiej stanąć w bezruchu, ponieważ nasza ucieczka może sprowokować zwierzę. "Po zmroku należy unikać zarośli i łąk. W miarę możliwości należy korzystać z dróg, po których jeżdżą samochody. Nawet jeśli dzik wydaje się być oswojony, to wciąż pozostaje niebezpiecznym zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić" - pisze policja i podkreśla, że nigdy nie wolno lekceważyć dzików, ponieważ są to drapieżniki, które atakują w momencie zagrożenia.