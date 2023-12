Od środy nowy rząd przeprowadza rewolucję w mediach publicznych. Pracownik Telewizji, który nie chce ujawniać swoich danych, zdradził nam kulisy tych zmian. - Nie mamy nawet informacji czy dalej nagrywać tak, jak mieliśmy, czy nie. Nie wiemy, czy nasz dyrektor jest jeszcze dyrektorem, czy nie. O zmianach kadrowych generalnie dowiadujemy się pocztą pantoflową - słyszymy.

Pracownik TVP komentuje zmiany w stacji. "Burdel na kółkach"

- Jedyny email, jaki przyszedł to o zwolnieniu Samuela Pereiry, Marcina Tulickiego i Michała Adamczyka z nakazem, żeby nie wykonywać ich poleceń. Poza tym nic. W intranecie nic nowego - mówi nasz rozmówca. Całą sytuację określa "burdelem na kółkach".

Jak przekazał informator, "na kolegium jednego z kanałów padło stwierdzenie, że do 6 stycznia ma nie działać żadna publicystyka i newsy". - Ale czy to dotyczy tylko ich, czy też innych? Można zgadywać - dodaje.

- Problem w tym, że jak nam w końcu powiedzą, że mamy przestać produkować do tego 6 stycznia, to nikt nie dostanie pieniędzy za dwa tygodnie pracy. Bo tu oczywiście praktycznie nikt nie jest na umowie o pracę, a na umowie o dzieło. Brak emisji to brak wypłaty. Dwa tygodnie bez wypłaty to połowa miesięcznego zarobku. Taka potencjalna zbiorowa vendetta - opowiada rozmówca.

"Oficjalnie nawet nie wiemy, że to, co normalnie produkujemy, nie dociera do widza"

- Generalnie to lecimy na autopilocie. Produkujemy sygnał zgodnie z ostatnimi wytycznymi. Nikt z nas tego obowiązku nie zwolnił. Nie poinformował, że emisji nie ma. Więc oficjalnie to nawet nie wiemy, że to, co normalnie produkujemy, nie dociera do widza. Traktujemy to jako awarię, bo nie wiemy, czy nagle ktoś nas nie włączy i puści na emisję - słyszymy.

Jak dodaje rozmówca, kolejne budynki są zamykane, a wszystko obstawione jest przez ochronę i policję. - Nie wiadomo jak się dostać do pracy albo z niej wyjść. Trzeba dowiadywać się pocztą pantoflową. Oficjalnych informacji żadnych - mówi rozmówca. Jak zaznacza, w bloku emisji (budynek H) policja znajduje się na każdym piętrze. - Od razu podskakują na widok kogoś, kto się zbliża - mówi.

- Od nowego kierownictwa oczekujemy przede wszystkim informacji i jak najszybszego powrotu emisji. Bo w tej chwili karzą niewinnych ludzi - zaznacza pracownik i podkreśla, że szeregowi pracownicy techniczni są stratni w obliczu obecnej sytuacji. - Większość ludzi cieszy się ze zmian. Ideowych miłośników byłej władzy tu naprawdę niewiele. Jednak towarzyszący zmianom chaos istotnie podkopuje nastroje - podsumowuje.

Ekspresowe zmiany w TVP. "19:30" zamiast "Wiadomości"

W czwartek na antenie Telewizji Polskiej po raz pierwszy wyemitowano nowy program informacyjny o nazwie "19:30", który zastąpił "Wiadomości" istniejące pod tą samą nazwą od końca 1989 roku.

W środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, wypełniając swoje funkcje właścicielskie wobec mediów publicznych - spółek skarbu państwa, doprowadził do zmian we władzach TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek. Jak głosił komunikat ministerstwa, szef resortu dokonał tego na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ministerstwo napisało, że konieczność takiej decyzji spowodowała uchwała Sejmu o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, oraz Polskiej Agencji Prasowej. Krótko potem kanał i strona internetowa TVP Info przestały działać.