Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wewnątrz kraju porywy wiatru dochodzą do 70 kilometrów na godzinę, ale, jak zaznaczają synoptycy, w kolejnych godzinach ta prędkość będzie wzrastać. Taka sytuacja może utrzymać się jeszcze w nocy.

Zobacz wideo Nadchodzi burza lub trąba powietrzna? Zobacz, jak się zachować!

Wichury w Polsce. Nawet 120 km/h? W nocy najbardziej wiało w Darłowie

Jak powiedziała synoptyk Emilia Szewczak, najsilniejsze porywy występują na Wybrzeżu. - Przede wszystkim na zachodnim i środkowym Wybrzeżu, tam średnia prędkość wiatru dochodzi do 75 kilometrów na godzinę, a porywy osiągają wartość 115 kilometrów na godzinę. W tym regionie może jednak powiać do 120 kilometrów na godzinę - mówiła Emilia Szewczak.

Minionej nocy na stacji meteorologicznej w Darłowie w Zachodniopomorskiem wiało do 118 kilometrów na godzinę, a w górach, na Śnieżce, porywy przekraczały 180 kilometrów na godzinę.

Strażacy usuwają skutki wichury. Setki interwencji

Od północy do godziny 6.00 strażacy odnotowali 530 interwencji związanych z usuwaniem skutków zjawisk atmosferycznych. - Przede wszystkim silnych podmuchów wiatru - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

684 zgłoszenia dotyczą 21 grudnia. Uwzględniając czwartkowe działania oraz piątkowe statystyki, w sumie strażacy wyjeżdżali na interwencje w związku z wichurami 1214 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: zachodniopomorskim - 250, wielkopolskim - 171 i dolnośląskim - 157.

Na Pomorzu Zachodnim w powiecie kamieńskim podmuch wiatru zepchnął do rowu ciężarówkę, w powiecie szczecineckim drzewo przewróciło się na karetkę. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiatr zrywał również dachy z budynków gospodarczych i powalał drzewa na jezdnie.

Na Pomorzu najwięcej zdarzeń było w powiatach: słupskim - 12 i kartuskim - 11. Nikomu nic się nie stało. Strażacy wzywani byli do pompowania wody z zalanych ulic, posesji i piwnic oraz usuwania powalonych przez wiatr drzew, konarów i gałęzi. Po północy w Wielistowie na krajowej szóstce doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Nikt nie został ranny. Nie ma już tam utrudnień w ruchu. W nocy wiatr na Pomorzu osiągał w porywach prędkość około 100 kilometrów na godzinę. Najmocniej wiało w Ustce i Rozewiu.

W Wielkopolsce przez ostatnią dobę strażacy interweniowali ponad 180 razy. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Najwięcej zgłoszeń było w powiatach pilskim, międzychodzkim, szamotulskim i poznańskim. Interwencje głównie dotyczyły powalonych drzew i zalanych piwnic. W powiecie nowotomyskim wichura zerwała kilkadziesiąt metrów kwadratowych dachu piętrowego budynku mieszkalnego. Strażacy pomagali w zabezpieczeniu obiektu.

W powiecie pilskim do tej pory strażacy interweniowali około 30 razy. Jak powiedział Polskiemu Radiu Koszalin zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile, młodszy brygadier Paweł Kamiński - większość zgłoszeń dotyczy połamanych i powalonych przez wiatr drzew. - W Pile wiatr poderwał kawałek blachy - to było jedyne uszkodzone poszycie tej nocy. Strażacy zabezpieczyli to miejsce - mówił brygadier.

Pogoda nie zmieni się do wieczora. W całym województwie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada średnią prędkość wiatru do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Strażacy z Wałcza - w związku z wichurami - interweniowali od wczoraj dziesięć razy. Większość zgłoszeń także dotyczyła powalonych przez silny wiatr drzew. W całym regionie jeszcze do wieczora obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem.

Blisko 100 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. Większość zgłoszeń, bo około 70, dotyczyła usuwania połamanych drzew i konarów, reszta to wypompowywanie wody z zalanych posesji. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatu częstochowskiego, tam strażacy wyjeżdżali 14 razy. 11 interwencji było w powiecie żywieckim i 9 w bielskim. Część odbiorców pozostaje także bez prądu. Na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Wielowieś pozbawionych zasilania jest 575 odbiorców. Awaria ma zostać usunięta do około godziny 10.00.