Jak zapowiedzieli synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, trudne warunki atmosferyczne będą się utrzymywać zarówno w piątek, jak i w sobotę. Wydano już ostrzeżenia przed silnym wiatrem, oblodzeniem, a także intensywnymi opadami śniegu i deszczu.

Prognoza pogody. Silny wiatr w całym kraju. Osiągnie nawet 110 km/h

22 grudnia nad ranem na południu Polski nawierzchnie dróg będą wyjątkowo śliskie, ponieważ nocą temperatura spadła tam poniżej 0 st. C. W ciągu dnia w całej Polsce będą występować silne podmuchy wiatru - pojawią się już w godzinach porannych.

"Na wschodzie powieje w porywach do 70 km/h, na pozostałym obszarze także silny i bardzo silny wiatr, w porywach do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach porywy sięgać mogą 120 km/h, w Sudetach do 150 km/h i powodować będą zamiecie i zawieje śnieżne" - zapowiedzieli synoptycy IMGW.

Równie niebezpiecznie będzie nad morzem, gdzie siła wiatru może przekroczyć 110 km/h. Synoptycy zapowiadają, że w piątek pojawią się również opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu.

"W ciągu dnia pochmurno i występować będą przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na północy opady do 10 mm. Na Pomorzu lokalnie utworzy się kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna, a wysoko w górach przybędzie około 8 cm świeżego śniegu. Lokalnie możliwe są burze" - zapowiedzieli synoptycy IMGW. W ciągu dnia maksymalna temperatura wyniesie od 1 do 4 st. C.

Pochmurno będzie również w nocy, miejscami wystąpią opady deszczu oraz śniegu. Minimalna temperatura wyniesie od -2 st. C na wschodzie do 0 st. na zachodzie oraz 2 st. nad morzem. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich, tam termometry wskażą nawet -6 st. C. "Miejscami na drogach będzie ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h" - zapowiedzieli synoptycy.

Gdzie jest burza? Może zagrzmieć w południowej części kraju

Jak pisaliśmy w tekście powyżej, w Polsce w ostatnim czasie notowane jest wyjątkowo niskie ciśnienie. Według Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody w tym tygodniu ciśnienie może wynieść nawet 950 hPa. Oznacza to, że w Polsce może paść rekord. Do tej pory najniższe ciśnienie odnotowano w Szczecinie i w Łodzi w lutym 1989 roku, gdy barometry wskazały 965 hPa.

Według zapowiedzi Polskich Łowców Burz za sprawą głębokiego niżu 22 grudnia mogą się pojawić również burze. "W piątek możliwość burz obejmie głównie Polskę południową, oraz częściowo pas centralny i północny kraju. W związku z tym, dla Polski południowej został wydany pierwszy stopień ostrzeżenia, z 15 proc. możliwością wystąpienia tego zjawiska" - przekazali eksperci.

"Zagrożenia, jakie się pojawią podczas burz to silny wiatr do ok. 90 km/h, lokalnie więcej, intensywne opady mieszane, śliskie drogi" - czytamy w komunikacie.