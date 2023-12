Kancelaria Prezydenta wydała komunikat. Chodzi o rozmowę z Tuskiem na temat TVP

W czwartek 21 grudnia Kancelaria Prezydenta opublikowała komunikat na portalu X. Dotyczy on przebiegu rozmowy z Donaldem Tuskiem. Politycy spotkali się w sprawie mediów publicznych.

Kancelaria Prezydenta wydała komunikat. Dotyczy rozmowy z Donaldem Tuskiem ws. mediów publicznych

"Komunikat Kancelarii Prezydenta RP: Krótka rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donalda Tuska o ewentualnych zmianach ustawodawczych dotyczących mediów publicznych odbyła się przy okazji RBN. Prezydent jest otwarty na współpracę w ważnych dla Polski sprawach. Prezydentowi nie zostały przedstawione żadne konkretne projekty przepisów. Rozmowa miała miejsce już po decyzjach Ministra B. Sienkiewicza. Ewentualne przyszłe zmiany prawa nie usprawiedliwiają ani nie znoszą skutków rażącego złamania prawa, do którego wczoraj doszło" - przekazano w komunikacie.

Andrzej Duda wzywał Donalda Tuska do "respektowania polskiego porządku prawnego"

Dzień wcześniej Andrzej Duda wezwał we wpisie na portalu X Donalda Tuska i Radę Ministrów do "respektowania polskiego porządku prawnego". "Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa. Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami ministra kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego. Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej" - przekazał prezydent.

