Koniec pasków, czas na prążki. Paski z TVP według czytelników Gazeta.pl

Kilka dni temu na sprawę pasków światło rzucił Bartosz Gonzalez, były pracownik TVP, który w rozmowie z wp.pl zdradził kulisy pracy dla stacji. - Wszystko, co się ukazuje na antenie na belce, musi mieć akceptację, również zdjęcie belki z anteny musi być na polecenie - mówił Gonzales. Podkreślił, że ani paskowy, ani belkowy nie tworzy treści, a jedynie je przepisują.

Paski z TVP, zwane pieszczotliwie paskami grozy, przykuwały uwagę niemal od początku trwania "dobrej zmiany" w mediach. W 2019 roku zwróciła na nie uwagę także działająca przy Polskiej Akademii Nauk Rada Języka Polskiego. Według jej analizy tylko 25 proc. pasków zawierało czyste informacje.

W ostatnich dniach w TVP zaszła jednak zmiana. Nie wiadomo jeszcze, czy deklaracje nowej władzy o odpolitycznieniu telewizji publicznej znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. Wiadomo jednak, że w historii TVP rozpoczęła się nowa era.

Paski grozy towarzyszyły nam prawie osiem lat. Nie chcieliśmy, by zniknęły z naszego życia bez godnego pożegnania. Dlatego zwróciliśmy się do Was, czytelnicy. Poprosiliśmy o wasze propozycje pasków. Odzew przeszedł nasze oczekiwania. Przysłaliście mnóstwo propozycji. Część z nich uwieczniliśmy. Zobaczycie je w galerii na górze artykułu. Jeśli chcecie jeszcze dołączyć, to wciąż zbieramy propozycje na naszych profilach w mediach społecznościowych: X, Facebooku, Instagramie. Dobrej zabawy!