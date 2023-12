W czwartek (21 grudnia) o godz. 19:30 wyemitowane zostało pierwsze wydanie nowych "Wiadomości TVP". Program pod nazwą "19:30" poprowadził Marek Czyż. Jak w roli prowadzącego oceniają go widzowie? Czy prezentowany w trakcie jego wystąpienia materiał przypadł do gustu odbiorcom? Poniżej wypisaliśmy kilka najciekawszych opinii na ten temat.

"Nowe 'Wiadomości TVP' z nową nazwą dają radę. Szokują normalnością i uczciwością. Dobra robota, tym bardziej, że warunki przez powstanie Adamczyka-Pereiry są nienormalne" - napisał w serwisie X Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazety.pl.

"Marek Czyż bardzo dobrze zakończył prosząc widzów o krytykę i obiecując naprawianie tego, co nie wyjdzie. Uwielbiam taki dialog z widzami. Tu ogromne propsy" - dodał w kolejnym wpisie. Entuzjazm w tym temacie podziela także nowy przewodniczący rady nadzorczej TVP mec. Piotr Zemła. "Tak bardzo było warto - dla tej 'nudy', obiektywizmu i spokoju przekazu" - przekazał za pośrednictwem serwisu X.

Ostrożnością w ocenie wykazał się natomiast Jacek Gądek, dziennikarz Gazety.pl. "Do wielu rzeczy można by się przyczepić w '19.30' TVP1. Ale. Ale twórcom warto jednak przede wszystkim życzyć, by byli obiektywni i niezależni. Oceniać będziemy za jakiś miesiąc. Przede wszystkim widzowie będą oceniać" - zaznaczył w swoim komentarzu.

Z kolei Maciej Bąk, reporter Radia Zet nie pozostawił na nowym formacie TVP suchej nitki. "Widać że program o nazwie, yyy, 'i dziewiąta trzydzieści' robiony na kolanie, sporo baboli. Pierwszy materiał - kompletna porażka. W materiałach o budżecie i środkach z KPO odświeżające pokazanie wszystkich stron sporu bez niepotrzebnego wchodzenia w buty komentatorskie" - ocenił. "Generalnie: trochę nudno" - podsumował w komentarzu pod swoim poprzednim wpisem.

W obronie technicznej strony programu "19:30" stanął Maciej Samcik, bloger i dziennikarz, właściciel strony "Subiektywnie o finansach". "Ludzie, dajcie im trochę czasu, mieli niecałe 24h, żeby zrobić coś, do czego zwykle całe zespoły, rekrutowane miesiące wcześniej, przygotowują się przez kilka tygodni. I też im nie wychodzi. Mogło być lepiej, ale naprawdę, mogło być dużo gorzej" - argumentował.

"Nie ma już 'Wiadomości' jest program 19.30. Marek Czyż IMHO - klasa. Życzę powodzenia nowej ekipie w odbudowywaniu zaufania do TVP, które przez 11 lat spadło o połowę, tak jak podano dzisiaj w programie Dziewiętnasta Trzydzieści"

