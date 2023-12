TVP pokazało normalny program informacyjny - i to wielka zmiana. Ale można było oczekiwać więcej

"19:30" - tak nazywa się program, który jest "następcą" dotychczasowych "Wiadomości" TVP. Poza nową nazwą i szatą graficzną widać fundamentalną zmianę: nie jest to już ostra, prorządowa propaganda, która stała się znakiem rozpoznawczym telewizji za rządów PiS. Ale autorzy stracili szansę, by od pierwszych minut pokazać, że nie ma żadnej taryfy ulgowej dla nowej władzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy zmiana w TVP będzie lekarstwem na polaryzację?

Temat dobijania mediów publicznych przejętych przez PiS był "jedynką", czyli materiałem, od którego zaczęto nowe "Wiadomości". Trudno, by było inaczej - to najważniejsze wydarzenie ostatnich dni, nawet jeśli dla programu informacyjnego jest niezręczne, gdy sam staje się tematem. W materiale pokazano co prawda wypowiedzi m.in. Andrzeja Dudy, jednak wydaje się, że przebijał z niego przekaz o tym, iż wszystko odbyło się zgodnie z prawem (o czym mówił w materiale minister Bartłomiej Sienkiewicz), a opozycja po prostu krytykuje rząd.

Tymczasem wątpliwości nie tylko co do stylu, ale też legalności zmiany władz TVP są realne. Pokazanie tej strony dyskusji - np. opinii prawników, którzy kwestionują decyzję Sienkiewicza - było może i niekomfortowe, ale też stanowiłoby jaskrawe świadectwo: dla nowej władzy nie ma taryfy ulgowej. Tego jednak w programie nie było i to stracona szansa.

Pozostałe materiały były dość standardowe i poprawne - może bez pazura, może momentami dłużące się, ale tłumaczyły kwestie takie jak uchwalanie budżetu czy pieniądze z KPO, pokazano wypowiedzi polityków różnych stron, w tym PiS. Było to powiew normalności - i normalność na antenie TVP jest kolosalną zmianą w porównaniu do "Wiadomości" za rządów PiS, gdzie materiały były często karykaturalną propagandą.

Interesujące było, że Marcin Ociepa z PiS rozmawiał z reporterem nowego programu TVP - mimo tego, że partia oficjalnie nie uznaje zmian w telewizji. Możliwe więc, że PiS mimo swojego protestu i prób okupacji budynku TVP nie zamierza bojkotować stacji (choć możliwe też, że poseł Ociepa nie zorientował się, że mikrofon trzyma osoba pracująca dla nowego, a nie odwołanego zespołu).

Doceniam także, że w programie poświęcono miejsce wydarzeniom na świecie - mówiono o decyzji sądu ws. Donalda Trumpa oraz sytuacji w Izraelu i wojnie z Hamasem. "Wiadomości" czasów PiS były zazwyczaj tak skupione na propagandzie, że nieraz nie zauważały wydarzeń poza Polską i dobrą odmianą będzie pokazywanie ważnych wydarzeń także za naszymi granicami.

Kredyt zaufania

Trzeba wziąć pod uwagę, że przed nową ekipą stoi rzeczywiście ogromne wyzwanie. Nie tylko muszą odbudować wiarygodność programu po tym, jak przez osiem lat był tubą propagandową rządu i partii. Robią to też w warunkach kontrowersji wokół samej metody odsuwania dotychczasowego, upolitycznionego kierownictwa TVP i prawnej prowizorki wynikającej z tego, że to dawne kierownictwo "okupuje" część infrastruktury telewizji. Poza chaosem w budynkach telewizji politycy PiS utrudniają pracę nowym reporterom. Poseł Dariusz Matecki, znany z hejtu i mowy nienawiść, utrudniał w Sejmie przeprowadzenie wywiadu jednemu z nowych reporterów.

Niezależnie od krytyki wobec polityków za to, jak zabrali się za zmiany w TVP, nowy dziennikarzom należy się pewien kredyt zaufania. Udało im się w trudnych warunkach politycznych i technicznych stworzyć program informacyjny, co do którego rzetelności nie ma wielkich zarzutów. Na jego spłatę muszą oczywiście zapracować tworzeniem prawdziwie rzetelnego i niezależnego od polityków medium, które jest gotowe spełniać jedną z podstawowych misji: patrzenia na ręce władzy i krytyki, gdy na to zasługuje. Bez wątpienia są pod ogromną presją - jeszcze większą, niż zazwyczaj w tym zawodzie.

Dziennikarze zwracają uwagę na niedociągnięcia warsztatowe czy dłużyzny, ale to kwestia drugo- lub nawet trzeciorzędna, biorąc pod uwagę realia.

Autorzy programu oraz prowadzący Marek Czyż zapowiedzieli, że teraz media publiczne wracają do społeczeństwa, a dziennikarze będą słuchać krytyki i reagować, gdy będzie taka potrzeba. Jeśli tak będzie rzeczywiście, to byłaby bardzo pozytywna zmiana - pozostaje trzymać za słowo.