Pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" TVP rozpoczęło się, program nosi nazwę i9.30. Już od pierwszych sekund można było zauważyć zmiany, których dokonali dziennikarze z nowymi szefami na czele. Program rozpoczął się od definicji programu informacyjnego. "Program telewizyjny albo audycja radiowa, której głównym celem jest przedstawienie bieżących wydarzeń". Po chwili pojawił się Marek Czyż, który dzień wcześniej zapowiedział nowy format.

REKLAMA

Zobacz wideo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Sejmie. Posłowie PiS przywitali ich brawami

"Wiadomości" TVP ruszyły pod nazwą i9:30. TVP "wraca do swoich właścicieli, czyli widzów"

- To jest 19:30, najważniejszy program informacyjny telewizji polskiej. Wczoraj obiecaliśmy państwu nową jakość w mediach publicznych. Dziś nie tylko my chcemy wyjaśnić, dlaczego ta zmiana jest konieczna. Dlaczego by budować wspólnotę narodową, trzeba zmienić język przekazu. Musimy po prostu informować - powiedział Marek Czyż. Chwilę później pokazano materiał na temat dotychczasowej działalności TVP. Zwrócono uwagę, że paski powinny informować, a nie atakować. Profesorka Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że język był skrajnie tendencyjny. - Nie opisywał rzeczywistości, tylko kreował, tworzył alternatywną rzeczywistość - oceniła ekspertka.

Drugi materiał dotyczył przyszłorocznego budżetu. - Nowy budżet w starej odsłonie, ale z dodatkami. Czas goni, budżet musi być uchwalony, nowy rząd do projektu poprzedniej ekipy dodaje to, co politycy nowej większości obiecywali w kampanii - przekazał prowadzący. W materiale przekazano wyzwania i perspektywy, które zostały ocenione przez ekonomistę dr. Jakuba Borowskiego jako dobre. - Oczywiście wyższe wydatki sektora finansów publicznych zwiększają popyt i są czynnikiem, który będzie się dokładał do tego ożywienia - powiedział ekspert. Wspomniano również o łataniu dziury budżetowej po audytach w ministerstwach.

W trzecim wątku dotyczącym KPO połączono się z reporterką Dorotą Bawołek, która przebywała w Brukseli. - Pierwsze pięć miliardów raczej nie będzie prezentem po choinkę, ale unijni urzędnicy, z którymi rozmawiałam, jeszcze dziś rano zapewniali, że zrobią wszystko, by te środki dotarły do Polski przed nowym rokiem zgodnie z zapowiedzią Ursuli von der Leyen - powiedziała dziennikarka. Natomiast kolejne siedem miliardów euro z głównej puli KPO może trafić do Polski wczesną wiosną, ale tylko jeżeli Komisja Europejska uzna, że nowe władze przywróciły praworządność.

Poinformowano również, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są już posłami. Przypomniano, że zostali oni skazani za udział w tzw. aferze gruntowej. W nowym programie w TVP1 wspomniano również o prezydencie USA Donaldzie Trumpie i orzeczeniu Sądu Najwyższego Kolorado w jego sprawie, o strzelaninie w Pradze i więzionym w Białorusi Andrzeju Poczobucie. W kolejnym materiale poinformowano o świętach w Betlejem, które nie sprzyjają turystom i mieszkańcom z powodu wojny toczącej się zaledwie 70 kilometrów dalej. W związku z nadchodzącymi świętami przygotowano także materiał na temat cen. - Jeżeli w zeszłym roku mówiliśmy, że mamy rekordowo drogie święta, to w tym roku możemy powiedzieć, że mamy tak samo rekordowo drogie, jak w zeszłym roku - powiedziała redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl Edyta Kochlewska.

Ostatni materiał dotyczył TVP, która "wraca do swoich właścicieli, czyli widzów". - Do społeczeństwa, do wszystkich i do każdego niezależnie od światopoglądu, wieku, czy zainteresowań, religii - przekazano. - Żadnej taryfy ulgowej. Oglądamy i krytykujemy, ale myślę, że gorzej już być nie może, niż było - powiedział medioznawca profesor Wiesław Godzic. Nowe władze zapowiedziały, że "nikt nie będzie zdejmował seriali", a dotychczasowa oferta zostanie wzbogacona o kolejne pozycje. Zaznaczono jednak, że niektóre praktyki zostaną wyeliminowane z telewizji. - Nie będzie chamstwa, nie będzie szczucia, nie będzie wykluczania. Będzie budowanie wspólnoty. Nie będziemy dzielić, ale będziemy łączyć - powiedział nowy prezes TVP Tomasz Sygut.

Emisja "Wiadomości" TVP nie była łatwym zadaniem

Jak przekazał Onet, przygotowanie materiału nowych wiadomości spotkało się z trudnościami. - Na początku w ogóle nie mogliśmy wejść do budynków na Woronicza. Zrobiliśmy sobie takie małe kolegium w piekarni naprzeciwko telewizji - przekazał Grzegorz Sajór. Kiedy udało się wejść do studia, rozpoczęto nagranie wystąpienia Marka Czyża, który pojawił się w środowej zapowiedzi "Wiadomości". - Dosłownie chwilę później do studia wszedł pan poseł Matecki z panem Bąkiewiczem. Gdyby weszli chwilę wcześniej, mogliby nam uniemożliwić to nagranie - poinformował nowy szef TAI. Programy takie jak "Panorama" i "Teleexpress" nie pojawią się ze względu na brak możliwości przeniesienia się nowej ekipy do siedziby na placu Powstańców, w której przebywają byli pracownicy TVP.