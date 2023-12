Wiatr do nawet 115 km/h. Rozesłano alerty RCB. Przed żywiołem ostrzega też IMGW

Informacja o rozesłaniu komunikatów do mieszkańców zagrożonych terenów pojawiła się we czwartek po południu w serwisie X. "Dziś i jutro (21/22.12) prognozowany silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - apeluje na swoim profilu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Nowe alerty RCB. Wiatr może zawiać z prędkością nawet 115 km/h

Według przewidywań synoptyków wiatr w porywach może osiągnąć prędkość nawet 115 km/h. Na liście dziewięciu województw, w których prognozowane są trudne warunki meteorologiczne, znalazły się:

woj. pomorskie,

woj. zachodniopomorskie,

woj. wielkopolskie,

woj. lubuskie,

woj. dolnośląskie,

woj. kujawsko-pomorskie,

woj. łódzkie,

oraz część woj. warmińsko-mazurskiego i woj. mazowieckiego.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Alerty objęły niemal cały kraj

Zasięg rozsyłania alertów RCB mniej więcej pokrywa się z mapą zagrożeń opracowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed silnym wiatrem zostało wydane dla dziewięciu województw, w tym województwa:

pomorskiego,

zachodniopomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

a także części województwa łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Alerty obowiązują od godz. 21 we czwartek do godz. 21 w piątek. Dla pozostałej części Polski IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Oznacza to, że w regionach tych wiatr nie przekroczy prędkości 85 km/h.

Silny wiatr w terminie od czwartkowego popołudnia do godz. 2 nad ranem w piątek może utrudnić życie mieszkańców dziewięciu województw: