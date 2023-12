Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie ustają w swojej aktywności w siedzibach mediów publicznych. Niektórzy z nich nie są obecni na obradach Sejmu, ale w siedzibie Telewizji Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej. Kilkoro z nich prowadziło w czwartek "interwencje poselskie" wobec "zabarykadowanych" nowych władz PAP, które w przebywają w siedzibie - ich zdaniem - niezgodnie z prawem. Udało nam się porozmawiać z nowym prezesem Polskiej Agencji Prasowej Markiem Błońskim, jednak nie była to rozmowa jeden na jeden.

Zobacz wideo Przepychanki przy zabarykadowanym wejściu do TVP. Posłowie PiS siłą weszli do budynku

"Interwencja poselska" w budynku PAP. Marek Błoński: Posłowie PiS wszędzie mi towarzyszą

- Muszę trzymać się za słowo, bo dalej panowie posłowie, byli ministrowie mnie filmują - rozpoczął rozmowę Marek Błoński, nowy prezes Polskiej Agencji Prasowej.

Jak przekazał, najważniejszym momentem było dla niego spotkanie z załogą dziennikarską. - To wszystko wypadło spontanicznie, bo trudno było znaleźć czas. (...) Wiem, że było wielkie oczekiwanie ze strony zespołu. Spotkałem się z olbrzymimi dowodami sympatii i wiary w to, że będzie lepiej. Oraz że to czego doświadczaliśmy przez ostatnie lata jeśli chodzi o nieszanowanie i deptanie standardów dziennikarskich nie będzie kontynuowane - mówił prezes. Jak przekazał Błoński, poinformował załogę, jakie zmiany planuje wprowadzić. Mają one dotyczyć między innymi struktury redakcji, a także programu szkoleniowego dla młodych dziennikarzy.

- Przez cały dzień mamy tutaj coś, co panowie parlamentarzyści nazywają interwencją poselską. To w myśl naszej opinii przekracza wszelkie prawne granice takiej interwencji. To rodzaj takiej okupacji i przemieszczania się po budynku. Ja w zasadzie przez większość dnia nie mogłem zrobić kroku, przejść i porozmawiać z kimś sam na sam, bo wszędzie towarzyszy mi grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości - relacjonował Błoński.

Jak dodał, Szymon Szynkowski vel Sęk i Paweł Jabłoński "jeździli z nim windą". - Nawet pytałem ich, czy byli harcerzami w młodości i lubią takie zabawy. W takiej kategorii to traktuje - dodał. W trakcie naszej rozmowy prezes PAP przekazał, że doszli do niego posłowie Łukasz Schreiber i Marcin Horała.

Nowy prezes PAP: Przejąłem realne zarządzie firmą

- Jedno jest pewne: zarząd PAP-u w mojej osobie pracuje, podejmuje decyzje, zleca zadania pracownikom, podpisuje dokumenty - zapewniał. Jak dodał, przejął realne zarządzie firmom, "wbrew komunikatom byłego prezesa Surmacza, żeby poleceń pana Błońskiego nie wykonywać". - Ludzie przekonali się, że jestem legalnym prezesem PAP-u - podkreślił.

Błoński przekazał jednak, że nie wszystkie może realizować swobodnie i przez cały czas jest filmowany. - Oczywiście nie utrudniamy posłom chodzenia po budynku, wręcz otwieramy im drzwi. Natomiast jest to utrudnienie, ale nie uniemożliwienie. (...) Rozumiem, że to zaplanowana akcja, a ja jestem jednym z jej bohaterów - mówił. Jak zaznaczył, posłowie PiS nazywają go uzurpatorem i z jednej strony zadają mu pytania, na które może odpowiedzieć prezes PAP-u, a z drugiej strony twierdzą, że nim nie jest.

Podczas naszej rozmowy posłowie próbowali zagadywać prezesa. - Emocjonuję się, mówi pan poseł? Staram się trzymać jakiś dystans... - odpowiedział posłom Błoński.

Posłowie PiS o Błońskim: To jedna z tych osób, która została nasłana, łamiąc ustawy

Tymczasem posłowie PiS relacjonują na portalu X, że "pan Marek Błoński przyznał, że został powołany bez konkursu i bez należnego trybu, który wynika z ustawy o PAP". Tak stwierdził Andrzej Śliwka. Z kolei Rafał Bochenek napisał: "To jedna z tych osób, która została nasłana, łamiąc ustawy, do Polskiej Agencji Prasowej przez Tuska i Sienkiewicza... Jedna z twarzy".

