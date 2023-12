Podczas czwartkowego (21 grudnia) wydania programu "Poranny gość Radia Zachód" doszło do niespodziewanej zmiany. Nie odbyła się rozmowa Łukasza Brodzika z Januszem Życzkowskim, który jest redaktorem naczelnym "Gazety Lubuskiej" i "Gazety Wrocławskiej" należącej do przejętej przez Orlen grupy Polska Press. Jak przekazała "Gazeta Wyborcza" był on również naczelnym Radia Zachód. Prowadzący program i wydawca Tomasz Oszmiański "sprzeciwił się partyjnej, jedynie słusznej propagandzie".

Zamiast rozmowy, wyemitowano oświadczenie związku zawodowego dziennikarzy i realizatorów regionalnej rozgłośni w Zielonej Górze. Poinformowano w nim między innymi o cenzurze i represjach.

"Większość dziennikarzy Radia Zachód w tym wszyscy członkowie związku zawodowego dziennikarzy stanowczo nie popieramy protestów, które odbywają się pod hasłem 'obrony mediów narodowych'. Po prostu nie jest to zgodne z rzeczywistością. Przez lata pracy, byliśmy pod presją cenzury i represji minionej władzy, która ograniczała naszą wolność słowa. Naszym zdaniem jest to odwracanie pojęć, jakie miały i jak widać na protestach, mają miejsce. Czekamy z niecierpliwością, aż w pełni swobodnie będziemy mogli wykonywać swój zawód, a osoby odpowiedzialne za propagandę i cenzurę zostaną odsunięte od możliwości wpływania na radiowy program.

Naczelny z Polska Press skomentował sytuację. "Wykazali się, blokując antenę"

Janusz Życzkowski odniósł się do sytuacji w swoim artykule "Gazety Lubuskiej". Naczelny stwierdził w nim, że zachowanie dziennikarzy jest przykładem "ustawiania się frontem do nowej władzy", a część pracowników postanowiła jego zdaniem "wykazać się, blokując antenę i zmieniając wcześniej przyjętą ramówkę". W artykule przytoczono zarzuty kierowane przez polityków PiS, że zmiany w mediach publicznych są wynikiem "niekonstytucyjnych działań ministra kultury", a rządzący zdecydowali się na "krótsze i pozaprawne działanie", ponieważ "obawiali się reakcji Andrzeja Dudy". Janusz Życzkowski komentował sytuację również na Facebooku, gdzie napisał, że jego zdaniem "trwa nagonka na media publiczne".