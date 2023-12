Podczas gdy trwa zamieszanie w sprawie mediów publicznych, w siedzibie TVP na ul. Woronicza trwają przygotowania do zapowiadanego, nowego wydania czwartkowych "Wiadomości". Według doniesień Onetu będą one emitowane pod inną nazwą i z zupełnie nową oprawą.

REKLAMA

Zobacz wideo Przepychany Morawiecki dostał się do siedziby TVP. "Jestem tu, by bronić praworządności"

Nowe "Wiadomości" TVP. Co pojawi się w programie?

Program "Wiadomości" będzie nadawany przez około pół godziny od 19:30. 21 grudnia ma ukazać się od siedmiu do dziewięciu materiałów. Zaangażowano również korespondenta zagranicznego, który połączy się ze studiem. Onet ustalił, że jeden z materiałów będzie dotyczył zmian w mediach zainicjowanych przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Dowiedziała się tego również Wirtualna Polska, która sprecyzowała, że jego autorem będzie Marcin Antosiewicz, który w przeszłości był między innymi korespondentem TVP w Berlinie.

W nowych "Wiadomościach" ma pojawić się również materiał na temat wyroku sądu skazującego Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, autorstwa Tomasza Marca. Jest to były dziennikarz TVN 24, który zawiesił karierę w 2021 roku. Później przez rok pracował w biurze prasowym NIK, ale zakończył współpracę w listopadzie 2022 roku. Wśród nowych dziennikarzy TVP ma wystąpić również dokumentalista i były korespondent wojenny Polsatu Mateusz Lachowski, który w ostatnim czasie współpracował z "Newsweekiem". Natomiast Dorota Bawołek, była korespondentka Polsatu, ma relacjonować wydarzenia na żywo z Brukseli.

Przygotowanie "Wiadomości" nie było łatwym zadaniem. "Początkowo nie mogliśmy wejść, później do studia wszedł poseł Matecki"

Nazwa nowego wydania "Wiadomości" wciąż pozostaje tajemnicą. - Nazwa z jednej strony będzie zaskakująca, a z drugiej oczywista. Takie mam wrażenie. Myślę, że zaskakujące będzie to, iż na starcie będzie właśnie nowa oprawa graficzna. Została błyskawicznie przygotowana przez naprawdę fajną ekipę - powiedział Onetowi nowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór. Stanowisko szefa redakcji objął wieloletni reporter Faktów TVN, Paweł Płuska, który wyjawił, jak przebiegają zmiany wśród pracowników. - Ekipa dziennikarska cały czas się tworzy. Część ludzi już przyszła, część będzie gotowa do pracy za jakiś czas. Mają swoje zobowiązania. Ostatecznie będzie około 15-17 reporterów - poinformował.

Jak przekazał Onet, przygotowanie materiału nie było łatwym zadaniem. - Na początku w ogóle nie mogliśmy wejść do budynków na Woronicza. Zrobiliśmy sobie takie małe kolegium w piekarni naprzeciwko telewizji - przekazał Grzegorz Sajór. Kiedy udało się wejść do studia, rozpoczęto nagranie wystąpienia Marka Czyża, który pojawił się w środowej zapowiedzi "Wiadomości". - Dosłownie chwilę później do studia wszedł pan poseł Matecki z panem Bąkiewiczem. Gdyby weszli chwilę wcześniej, mogliby nam uniemożliwić to nagranie - poinformował nowy szef TAI. Programy takie jak "Panorama" i "Teleexpress" nie pojawią się ze względu na brak możliwości przeniesienia się nowej ekipy do siedziby na placu Powstańców, w której przebywają byli pracownicy TVP.