Weszły na drzewo, by uniknąć dzikich zwierząt. Policjanci uratowali zagubione turystki

Do zdarzenia doszło na górze Ślęża, położonej w odległości około 30 km na południowy zachód od Wrocławia (woj. dolnośląskie). Zgłoszenie o dwóch turystkach, które zgubiły się na szlaku, wpłynęło około godziny 16:40 na Komisariat Policji w Sobótce.

Zgubiły się w lesie. Przed dzikimi zwierzętami schowały się na drzewie

Zgłaszające przekazały dyżurnemu, że od godziny bezskutecznie szukają właściwej drogi. Odnalezienie wyjścia z lasu utrudniał im fakt, iż zapadł już zmrok. W obawie przed potencjalnym atakiem ze strony dzikich zwierząt kobiety wspięły się na drzewo. - Wejście na drzewo żadną ochroną przed niedźwiedziem nie jest, który doskonale się wspina zarówno po drzewach, jak i po skałach. Ja nie wiem, dlaczego panie weszły na drzewo, może na ziemi nie było na czym usiąść, a na gałęzi było im wygodnie - ocenił w rozmowie z TVN 24 przewodnik tatrzański Maciej Bielawski.

Dolnośląskie. Poszukiwania dwóch turystek zakończone sukcesem. Świeciły latarką z drzewa

Po zajęciu najbezpieczniejszej dla siebie pozycji poszkodowane zadzwoniły po pomoc. Dzięki instrukcjom podanym przez policjantów kobietom udało się pobrać na telefon aplikację "Ratunek" i przekazać funkcjonariuszom współrzędne swojej lokalizacji. Na pomoc zagubionym turystkom do lasu wysłany został radiowóz z patrolem i przedstawicielami z Oddziału Prewencji Policji z komendy wojewódzkiej. Jak przekazała Komenda Miejska Policji We Wrocławiu, akcja zakończyła się około godziny 18:20, kiedy to policjanci zauważyli sygnały świetlne wysyłane przez kobiety za pomocą latarki. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.