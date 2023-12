Zapytaliśmy ludzi mediów, czego oczekują po nowych "Wiadomościach"

Od kilku dni cała Polska żyje rewolucją w Telewizji Polskiej. Zmieniono władze mediów publicznych, co pociągnęło za sobą wymianę prezesów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. I choć zamieszanie wokół TVP widać gołym okiem, to tak naprawdę wszyscy czekają na to, co dopiero nadejdzie: nowe oblicze serwisu informacyjnego. Na razie nie wiadomo, jaka będzie jego nowa nazwa ani jaką przyjmie formę, ale jedno jest pewne - rozbudzono nadzieje i oczekiwania.

REKLAMA

Zobacz wideo Byliśmy w siedzibie TVP w czasie zmiany władzy

- Chciałabym zobaczyć dziennikarzy, a nie propagandzistów. Chciałabym zobaczyć merytorykę, a nie manipulacje, wyzwiska. A na koniec chciałabym się przyzwyczaić na nowo do oglądania TVP, której nie oglądam od 8 lat, bo nie godzę się na to, co dzieje się tam z moich podatków - przekazała Gazeta.pl Karolina Korwin-Piotrowska, dziennikarka, autorka podcastu "Pierwsza młodość".

- Śmiesznie już było. Niech teraz będzie nudno - skomentowali krótko autorzy profilu i znani memiarze "Make life harder".

Z kolei Michał Marszał, również znany z polskiej sceny memicznej, ma więcej oczekiwań:

Oczekiwania mam takie, żeby nie było gorzej, sądzę, że bardzo łatwo je spełnić i już wystarczy pierwszy program. Marzeniem byłoby, aby "Wiadomości" czy jak to się tam teraz będzie nazywać, sięgały do standardów BBC czy innych szanowanych zachodnich stacji, i we w miarę obiektywny, neutralny sposób prezentowały rzeczywistość. Oczekuję większej liczby materiałów informacyjnych, mniejszej liczby komentarzy czy ocen. Sam polubiłem ostatnio Wydarzenia24, tam leci materiał za materiałem, bez gadających głów. Jednocześnie popieram postulat Jacka Żakowskiego, by oddać trochę mediów PiS-owi. Konkretnie dałbym im pasmo między 3:00 a 3:07 w nocy na TVP ABC.

- Pierwsze "Wiadomości" po zmianie powinny być przede wszystkim WYTŁUMACZENIEM tego, co się wczoraj wydarzyło. Opowiedziane prostym językiem (bez żadnych zup propagandowych czy innych alegorii) i zwięźle krok po kroku kto, co i dlaczego.

- Przede wszystkim - DLACZEGO - czyli obiektywne ukazanie, jakie były "Wiadomości" przez 8 ostatnich lat. Udowodnienie, że to z prawdziwymi "Wiadomościami" nie miało nic wspólnego.

Nie miałbym nic przeciwko, gdyby przez 30 minut, był jeden wielki fact checking. Pokazanie Kłeczka w akcji, przekłamanych statystyk, powielanych fake newsów i rzetelnego rozprawienia się z tym wszystkim. To są najważniejsze Wiadomości w tym roku (jeżeli nie przez 8 ostatnich lat) - to ma być nowa jakość, pokazanie profesjonalizmu, RZETELNOŚCI dziennikarskiej.

Największym wyzwaniem dla nowej ekipy to zdobycie zaufania zarówno z prawej, jak i lewej strony - napisał Wojciech Kardyś, ekspert ds. Komunikacji Internetowej i Social Media.

- Będzie to możliwe, jeżeli Wiadomości będą OBIEKTYWNE, będą ukazywane faktyczne wydarzenia, a nie zmanipulowane czy podkoloryzowane (jak statystyki w starych Wiadomościach). Zaufanie jest kluczem.

Niestety, sposób przejęcia TVP oraz to, że politycy z KO zaczęli się już łasić do Wiadomości z 19:30, nie pomaga. Osobiście uważam, że najlepszą opcją byłaby prywatyzacja TVP. Ale to już zupełnie inna historia - kończy Kardyś.

- No co ja mam powiedzieć: że tak naprawdę nie czekam, bo mi osobiście te media publiczne są do niczego niepotrzebne. I raczej nigdy już nie będą - odpowiada szczerze Sylwia Czubkowska, dziennikarka, autorka podcastu "Techstorie".

- Ale rozumiem ich potrzebę dla konkretnego segmentu odbiorców i dla nich życzyłabym sobie programu informacyjnego maksymalnie rzetelnego, z większą liczbą materiałów o świecie, gospodarce i technologiach podawanych nie jako ciekawostki, tylko WAŻNE tematy.

A dziś pierwszy materiał powinien być w spokojny, wyczerpujący i klarowny sposób opowiadający o tym, jak doszło do zmiany władz w mediach publicznych, jakie są wokół tego kontrowersje i jak nowy zespół będzie pracował, by zapewnić widzom informacje bez politycznych ingerencji, Z każdej strony - dodaje Czubkowska.

Twitterowicz Koroluk, znany też jako "młot na Korwinistów", mówi, że chciałby powrotu do dobrych standardów z lat 2007-2015, czyli TVP, która "potrafiła być krytyczna dla rządu".

Jakby w "Wiadomościach" wspomnieli o dwóch złamanych dziś obietnicach KO - tej o 3 mld zł z TVP na onkologię oraz tej o likwidacji Funduszu Kościelnego - to byłby czytelny sygnał, że czasy partyjnej telewizji się skończyły.

Z kolei dziennikarz Łukasz Zboralski deklaruje, że nie ma dużych oczekiwań:

Jako dziennikarz oczekiwania mam niewielkie. Wystarczyłoby, żeby "Wiadomości" przestały być przedłużeniem propagandy rządu. Pamiętam, że każda władza po '89 roku brała media i robiła coś dla siebie, pogodziliśmy się z tym, że tak jest. Nigdy nie była to jednak aż tak tępa propaganda. Mam nadzieję, że teraz będą to wyważone i rzetelne informacje, nienarzucające nikomu kwestii światopoglądowych.

- Mi trochę trudno myśleć o dzisiejszych wiadomościach, bo jak tu się cieszyć z nowej wersji mediów publicznych, jeśli są one przejmowane teraz w sposób niekonstytucyjny? Z przerażeniem oglądam te sceny z Woronicza i dziwię się mocno nowej władzy, że postawiła na taką terapię szokową wobec TVP. Premier Tusk dał PiS-owi tak naprawdę przedświąteczny prezent, którym mogą zagrzewać swój prawicowy elektorat. To dolewanie oliwy do ognia w żaden sposób nie toruje nam ścieżki do prawdziwie demokratycznych mediów publicznych. Ja o dzisiejszych Wiadomościach myślę z przerażeniem i zastanawiam się, kiedy ktoś z nowej koalicji rządzącej wreszcie zreflektuje się, że robienie takich gwałtownych i bezprawnych kroków wobec TVP to błąd. Nie o taką zmianę walczyłyśmy, idąc tłumnie do urn 15 października - napisała nam Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna, współautorka kampanii "Cicho już byłyśmy".

O zdanie zapytaliśmy też Łukasza Pawłowskiego, prezesa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, który jak mówi, dawno już nie oglądał "Wiadomości", ale chciałby, żeby telewizja publiczna udowodniła, że powinna mieć programy informacyjne, które będą się różnić od tych komercyjnych. Dodaje jeszcze:

Bo tutaj jest chyba podstawowy problem, że to tak cenny łup, że i jedna, i druga strona jest w stanie zrobić naprawdę dużo, żeby go zdobyć. Drugi dzień nie ma TVP Info i TVP i jakoś wszyscy żyjemy :)

Więcej informacji i komentarzy znajdziesz na Gazeta.pl.