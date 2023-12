Cyklon Zoltan nadciąga nad Polskę. Ciśnienie może być ekstremalnie niskie

Od kilku godzin w regionie nadbałtyckim odczuwany jest cyklon Zoltan. Przejawia się on mocnymi opadami deszczami i coraz silniejsze porywy wiatru. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w niemal całej Polsce. Głęboki niż przyniesie także ekstremalnie niskie ciśnienie.

W Polsce padnie rekord? Tak ciśnienia nie było od lat

Jak podaje serwis fanipogody.pl niezwykle rzadkim zjawiskiem jest występowanie w regionie Bałtyku ciśnienia 950 hPa lub niższego. Tymczasem wygląda na to, że może do tego dojść w najbliższym czasie. Według danych IMGW w czwartek na godz. 13 najniższe ciśnienie w Polsce wyniosło 976,7 hPa w Kołobrzegu. Warto zaznaczyć, że normalne ciśnienie to ok. 1013 hPa.

Na dodatek ciśnienie ma cały czas spadać w ciągu dnia. Wieczorem barometry wykażą najniższe wartości. Sytuacja nie poprawi się w piątek. Według Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody w tym tygodniu ciśnienie może wynieść nawet 950 hPa. Oznacza to, że w Polsce może paść rekord. Do tej pory najniższe ciśnienie odnotowano w Szczecinie i w Łodzi w lutym 1989 roku. Barometry wskazały wówczas 965 hPa.

Niskie ciśnienie atmosferyczne ma wpływ na nasze samopoczucie

IMGW ostrzega, że będziemy musieli się zmierzyć z bardzo niekorzystnym biometem. Obniżenie ciśnienia atmosferyczne mogą szczególnie meteopaci. "Bóle głowy, zawroty głowy, senność, rozdrażnienie, problemy ze snem - to najczęstsze i najbardziej zauważalne objawy, których mogą doznać osoby wrażliwe na zmiany pogodowe" - podaje serwis zdrowie.gazeta.pl. W tym czasie zwiększa się również krzepliwość krwi. Szczególnie ostrożne powinny być osoby miażdżycą czy po przebytych zawałach.