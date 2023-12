Zostań paskowym TVP. Czekamy na najlepsze pomysły

W tym konkursie nie ma nagród. Właściwie sławy, pieniędzy i prestiżu też nie. Ale za to może być śmiesznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

Paski grozy towarzyszyły nam prawie osiem lat. Nie może być tak, że znikną z naszego życia bez godnego pożegnania. Dlatego zwracamy się do Was, czytelnicy. Chcecie skomentować bieżącą sytuację polityczną, społeczną albo gospodarczą? Chodzi wam od dawna po głowie aforyzm, żart lub bon mot? A może chcecie pozdrowić ciocię Helenkę i wasze liceum? To jest właśnie ta okazja i ten moment.



Przysyłajcie nam swoje propozycje. Zbierzemy je w jednym miejscu i godnie pożegnamy paski (miejmy nadzieję, że na zawsze). Pomysły przesyłajcie nam w komentarzach do tego tekstu albo na naszych profilach w mediach społecznościowych: na X, Facebooku i Instagramie.

Zostań paskowym TVP Taida Mrówczyńska/ gazeta.pl

A kto naprawdę wymyślał paski w TVP? Kilka dni temu Bartosz Gonzalez, były pracownik TVP, rzucił światło na tę sprawę i zdradził kulisy pracy dla stacji. Opowiedział m.in. o kulisach tworzenia "pasków" oraz zatrudniania reporterów. Okazuje się, że tylko Pereira zostawiał dowody swoich działań, bo "polecenia i belki wysyłał SMS-em". - Nikt inny z dyrektorów tego nie robił, polecenia zwykle przekazywano ustnie przez telefon wewnętrzny na biurku - mówił Gonzales w rozmowie z wp.pl.