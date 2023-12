11 grudnia, gdy Donald Tusk został wybrany na premiera, Jarosław Kaczyński wtargnął bez trybu na sejmową mównicę i nazwał go "niemieckim agentem". Do tych słów prezesa PiS odniósł się prezydent w czwartek 21 grudnia w Radiu Zet prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda o zachowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk jest "niemieckim agentem"?

Podczas wystąpienia w Sejmie 11 grudnia Donald Tusk zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego. - Dzisiaj też słyszałem "do Berlina", "für Deutschland". Każdego dnia słyszałem te słowa w telewizji, słyszałem tę płytę nagraną wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Po tym, jak nagrał tę płytę, twój brat, Lech Kaczyński, do mnie powiedział, że takiego łajdaka jak Jacek Kurski, świat nie widział - powiedział premier.

Tusk dodał również, że jego dziadkowie podczas wojny byli w obozach koncentracyjnych. Następnie odśpiewano hymn, po czym na mównicę wtargnął prezes PiS. - Nie wiem, kim byli pańscy dziadkowie, ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem - zwrócił się do Tuska Kaczyński. Te słowa polityka PiS skomentował w rozmowie z Radiem Zet prezydent Andrzej Duda. - Jako prawnik nigdy nie widziałem żadnych dowodów na takie twierdzenie - powiedział Duda.

Prezydent uznał również, że "to była bardzo emocjonalna debata". - Może nie wszyscy widzowie i słuchacze tej debaty zorientowali się, ale ja bardzo dobrze znam zarówno pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jak i znam pana premiera Donalda Tuska. I znałem także pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i byłem tutaj w czasie spotkań pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem i powiem tak: bardzo umiejętnie pan premier Donald Tusk zagrał na emocjach Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, bardzo umiejętnie. I to ludzie, którzy znają sprawę, widzieli to, natomiast zwykły widz pewnie nie, ale zrobił to bardzo umiejętnie - stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Czy Jarosław Kaczyński powinien przeprosić Donalda Tuska za określenie go "niemieckim agentem"? Sondaż

W najnowszym sondażu SW Research, który został przeprowadzony od 12 do 13 grudnia na grupie 800 osób dla "Rzeczpospolitej", respondenci wyrazili swoją opinię na temat zachowania Jarosława Kaczyńskiego. W odpowiedzi na pytanie, czy prezes PiS powinien przeprosić lidera Koalicji Obywatelskiej, 51,1 proc. respondentów uznało, że tak. 24,7 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie", 15,2 proc. uznało, że nie ma zdania, a 9 proc. stwierdziło, że nie słyszało o tym zdarzeniu.