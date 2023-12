TVP na uchodźstwie. Pracownicy stacji pojawili się w programie TV Republiki

Po decyzji ministra kultury o wymianie stanowisk w zarządach spółek mediów publicznych TVP przestało nadawać w formie, do jakiej przyzwyczajono nas przez ostatnie osiem lat. Z anteny zniknęły wszystkie programy informacyjne, a TVP Info transmituje sygnał z Jedynki. W miejscu "Wiadomości" o 19:30 pojawił się komunikat Marka Czyża, nowego dziennikarza telewizji, zapowiadający zmiany w serwisie. Z decyzją rządu nie zgodzili się byli pracownicy TVP. Przyjęła ich TV Republika, skąd nadali program specjalny.

Byli pracownicy TVP w TV Republika. "To jest łamanie jakichkolwiek standardów"

W środę (20 grudnia) na antenie TVP1 po raz pierwszy od 1989 roku nie wyemitowano "Wiadomości". Przez cały dzień trwało przejmowanie siedziby stacji przez nową ekipę. Choć początkowo budynek był broniony przez byłych pracowników oraz posłów PiS, to część z nich go opuściła po kilku godzinach. Przeszli oni do TV Republika, aby stamtąd nadać specjalny program o zmianach w spółkach mediów publicznych.

W studio telewizyjnym Sakiewicza pojawiły się niemal wszystkie twarze znane z dotychczasowej telewizji publicznej na czele z Samuelem Pereirą, Miłoszem Kłeczkiem oraz Marcinem Tulickim. Był również Jacek Karnowski, Bronisław Wildstein i Karol Nawrocki, prezes IPN. O 19:30 wyemitowano alternatywne "Wiadomości", które poprowadził Michał Rachoń. - Coś takiego nie zdarzyło się wcześniej. To jest łamanie jakichkolwiek standardów - ocenił Wildstein. Dziś nie ukazał się główny program "Wiadomości" - mówił Michał Adamczyk.

W imię pluralizmu odbiera się głos tym, którzy mówią coś innego, prezentują inny przekaz i knebluje się ich. W imię wolności odbiera się im głos. A w imię odpolitycznienia Platforma mówi, że ona sobie wybierze swoich dziennikarzy, swoich wydawców

- mówił Wildstein.

Adamczyk porównał "Wiadomości" do "Teleranka". "Bezprawna decyzja większości sejmowej, która próbuje przejąć telewizję"

42 lata temu, gdy komunistyczna władza wprowadzała w Polsce stan wojenny, na antenie Telewizji Polskiej nie pojawił się bardzo popularny wówczas "Teleranek" adresowany do dzieci. Dziś, 20 grudnia 2023 roku nie ukazał się główny program informacyjny w Polsce - "Wiadomości". Doprowadziła to tego dzisiaj bezprawna decyzja większości sejmowej, która próbuje bezprawnie przejąć telewizję

- oświadczył Michał Adamczyk.

- Mamy do czynienia z brutalną siłą, która nie liczy się z normami, demokracją, praworządnością. My, jako obywatele, musimy zaprotestować, bo niedługo wielkie słowa nic nie będą znaczyły - dodał jeszcze Bronisław Wildstein. Jacek Karnowski stwierdził, że "przed nami ciemne czasy, ciemna dolina". - Tak brutalnej władzy jeszcze nie było - podsumował.