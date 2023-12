Posłowie PiS siłą wdarli się do gmachu TVP. "Mamy prawo wejść i kontrolować. To nie Białoruś"

Prawicowi politycy od wczoraj "bronią państwowej telewizji" w związku z sejmową uchwałą o przywróceniu ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych. Pierwszy protest rozpoczął się o godzinie 16:00 w środę pod siedzibą TVP Info na placu Powstańców Warszawy. Do polityków mieli dołączyć rolnicy. Finalnie w manifestacji wzięła udział garstka osób. O godzinie 20:00 przed gmachem Telewizji Polskiej na ulicy Woronicza w Warszawie rozpoczęła się kolejna demonstracja. Zebrało się kilkaset osób. - To jest miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być. Brońmy Polski - zaprosił wcześniej "wszystkich Polaków" Przemysław Czarnek z mównicy sejmowej.

Protest przed siedzibą TVP. Mateusz Morawiecki: To pełzający zamach stanu

Wyjazd z TVP był obstawiony policjantami stojącymi wzdłuż chodnika. Demonstranci instruowali się nawzajem, żeby przełączać się na TV Republika i TV Trwam. Relację dla obydwu telewizji prowadził Miłosz Kłeczek.

Po godzinie 20:00 na miejsce przyjechali m.in.: Mateusz Morawiecki, Przemysław Czarnek, Łukasz Schreiber czy Radosław Fogiel z PiS. - Szanowni państwo, musimy być razem. Musimy bronić przede wszystkim Polski, polskiej niezależności, naszej demokracji. To historyczny moment. Rząd Tuska bezprawnie pozbawił nas mediów publicznych. Teraz będzie propaganda, jaka sączył TVN i niemiecki Onet. Nie pozwólmy na to! - apelował Morawiecki. - Nie pozwolimy - skandowali zebrani. - Tusk pozbawił prezydenta Dudę jego prerogatywy zapisanej w konstytucji. Bodnar uniemożliwił prezydentowi powoływanie sędziów. To pełzający zamach stanu - kontynuował były już premier. - Zdrajca! - krzyczał tłum.

Przepychanki w wejściu. Posłowie PiS siłą wdarli się do gmachu

Przy wejściu do siedziby Telewizji Polskiej musiały interweniować służby. Jeden z policjantów powiedział, że na wniosek administratora budynku wstęp mają tylko posłowie. W pewnym momencie doszło do szarpaniny, co zignorowali politycy PiS i próbowali dostać się do środka.

"Skandal! Posłowie i premier Mateusz Morawiecki zablokowani w drzwiach. Byliśmy popychani i szarpani. To próba uniemożliwienia wykonywania obowiązków poselskich podczas interwencji??" - napisał na X Marcin Horała z PiS.

"To nie jest interwencja poselska tylko bezprawne wtargnięcie. To oczywiste nadużycie uprawnień" - skomentował Michał Szczerba z KO.

Na miejscu obecny był reporter Gazety.pl Bartłomiej Marcinkowski i z jego perspektywy sytuacja w drzwiach, o której mówił Horała, wyglądała nieco inaczej. Marcinkowski sam nie mógł się wydostać z siedziby TVP, bo wejście blokował m.in. Mateusz Morawiecki, próbując przecisnąć się przez tłum. Kiedy politykom udało się wejść do budynku, wymachiwali swoimi legitymacjami. Zbigniew Bogucki przekazał dziennikarzom, że policja zignorowała ich mandaty poselskie. - Mamy prawo wejść i kontrolować. I żeby była jasność, jeszcze jest to państwo prawa, to jest Polska, a nie Białoruś - krzyczał Marek Matuszewski.