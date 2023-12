Sejm w środę przegłosował uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym. Do izby wnieśli go posłowie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Za przyjęciem uchwały głosowało 239 posłów, przeciw było 169, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt uchwały w sprawie KRS w Sejmie

W projekcie uchwały o KRS zapisano między innymi, że "trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem Konstytucji". Sejm wezwał członków KRS wybranych wbrew ustawie zasadniczej do zaprzestania działalności w Radzie.

- Uważam, że ta uchwała jest niezbędna, ponieważ ma symboliczne znaczenie z punktu widzenia wskazania, że mamy po prostu konstytucyjny problem z jednym z organów, który ma do spełnienia bardzo ważną funkcję w państwie - podkreślił Bodnar.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że środowe decyzje są jedynie początkiem. - Dla nas ta uchwała jest początkiem procesu. To nie jest tak, że to będzie uchwała i koniec i nic dalej. Jeszcze w tym tygodniu miałem spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które przez te ostatnie miesiące, lata pracowały nad rozwiązaniem problemu Krajowej Rady Sądownictwa. Mają projekty ustaw dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Jest projekt senacki, który został przygotowany przez Senat poprzedniej kadencji. Tylko, że ja w odróżnieniu od poprzedniego ministra sprawiedliwości nie zamierzam poprosić jednego czy drugiego posła, który nagle zbierze podpisy i wniesie projekt ustawy do Sejmu, tylko chcę po prostu przeprowadzić normalny proces legislacyjny. - przekazał szef MS.

