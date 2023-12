Andrzej Duda interweniuje w sprawie TVP. "Wzywam Donalda Tuska"

Nowy rząd przystąpił do wprowadzania zmian w Telewizji Polskiej. Ministerstwo Kultury w środę (20 grudnia) wydało komunikat, w którym poinformowano, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 procent akcji w spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze".

REKLAMA

Zobacz wideo Policja obstawiła wyjście z siedziby TVP. Dziennikarze boją się wyjść, bo nie zostaną wpuszczeni z powrotem

Andrzej Duda skomentował zmiany w TVP. "Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę"

Przeciwnicy zmian (głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości) zebrali się w holu głównej siedziby Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie. Jarosław Kaczyński skrytykował brak reakcji prezydenta. - Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła - powiedział. Więcej na ten temat w artykule:

Na reakcję prezydenta nie trzeba było długo czekać. "Cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa" - przekazał Andrzej Duda w liście zaadresowanym do szefa rządu. "Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami ministra kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego. Cała Rada Ministrów złożyła wobec mnie przysięgę, o której mowa w art. 151 Konstytucji, zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej" - dodał.

Andrzej Duda w liście nawiązał także do uchwały, w której Sejm wezwał Skarb Państwa do "podjęcia niezwłocznych działań naprawczych". Jak podkreślił prezydent, uchwała sejmowa nie ma mocy prawnej, "aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli".

Zgodnie z ustawą z 2016 roku to Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje członków kierownictwa mediów publicznych, a ewentualna zmiana podmiotu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych wymaga uchwalenia odpowiedniej ustawy. "Dopiero wówczas ewentualne zmiany będą legalnie możliwe" - zakończył prezydent.

TVP zablokowane. Znikają flagowe programy

W środę (20 grudnia) zniknął sygnał TVP Info oraz regionalnych stacji Telewizji Polskiej. Pracownicy kontynuowali przekaz na profilach stacji w mediach społecznościowych. Ale i te kanały zostały szybko zablokowane. O godzinie 17:00 widzowie zamiast "Teleexpressu" mogli zobaczyć jedynie niebieską planszę.