Kłótnia posłów z PiS z policją. Chcieli rozmawiać z kimś "na poziomie". Czarnek: Straciłem cierpliwość

Po południu przed gabinetem prezesa TVP pojawili się posłowie PiS a niedługo później policja z zespołu antykonfliktowego. Jeden polityków powiedział, że odbywa się "interwencja (poselska - red.) i chcą porozmawiać z prezesem". Po chwili funkcjonariusze zostali zapytani o stopień. Jeden z nich był aspirantem, na co politycy poprosili o rozmowę z dowódcą, ponieważ wtedy będzie to ich zdaniem "adekwatny poziom". Po chwili do dyskusji dołączył Przemysław Czarnek.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarnek odgraża się dziennikarzom: Sprawiedliwość dosięgnie was wszystkich

TVP. Przemysław Czarnek przekrzykiwał się z policjantami

- Niech pan zobaczy, jest was tu dwóch. Jest policja, czego oni się tu obawiają? - zapytał Przemysław Czarnek, który został nagrany przez dziennikarzy Telewizji Republika. Policjant próbował wyjaśnić, że nie jest od wydawania wyroków, ale poseł PiS mu przerwał. - Poturbował kobietę, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - powiedział Przemysław Czarnek, nawiązując do zdarzenia z Joanną Borowiak, która miała zostać poturbowana podczas próby zamknięcia drzwi przez mężczyznę z nowego kierownictwa TVP. Funkcjonariusz wyjaśnił, że chce przeprowadzić interwencję, ale osoby przebywające w gabinecie się obawiają. - Ale policji? Przecież policja tutaj jest - wykrzyknął polityk.

Przemysław Czarnek ocenił zachowanie policji jako "bardzo dziwne". "Znowu się nie powstrzyma się i będzie bił innych?"

Chwilę później były minister edukacji został zapytany w Telewizji Republika o działania policji dotyczące interwencji. - Obserwujemy bardzo dziwne zachowanie policji, która twierdzi, że napastnik boi się wyjścia przez te drzwi. Jest tu kilku policjantów, na dole jest kilkudziesięciu. My jesteśmy posłami z legitymacjami, więc czego się ten człowiek obawia? Obawia się, że znowu nie powstrzyma się i będzie bił innych? - powiedział poseł PiS.

- Ja już w pewnym momencie straciłem cierpliwość, bo byłem naprawdę bardzo życzliwy dla funkcjonariuszy. Natomiast w pewnym momencie, kiedy funkcjonariusze po raz kolejny pokazali ewidentnie, że nie mają zamiaru wyprowadzać tego człowieka, a tak naprawdę chcą doprowadzić, że my wyjdziemy z tego pomieszczenia, zażądałem natychmiastowych działań, bo nie chcemy, żeby grali z nami w ciuciubabkę - przekazał Przemysław Czarnek.