TVP. Jarosław Kaczyński ostro o Andrzeju Dudzie: Prezydent nie wykazuje się aktywnością

Zamieszanie związane z mediami publicznymi trwa. Politycy PiS udali się do siedziby TVP, gdzie Jarosław Kaczyński zabrał głos. Prezes PiS wypowiedział się między innymi o prezydencie Andrzeju Dudzie. Spotkanie transmitowała Telewizja Republika.

Jarosław Kaczyński ostro o Andrzeju Dudzie. "Nie wykazuje się"

Jarosław Kaczyński został zapytany, co PiS zamierza zrobić w obecnej sytuacji. - Wierzymy, że pewnego dnia, a może nawet pewnej godziny, prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie - powiedział polityk w siedzibie TVP. - Mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła - dodał prezes PiS.

Polityk zapowiedział, że posłowie PiS będą protestować w Sejmie oraz uczestniczyć w ewentualnych protestach społecznych. - Będziemy jednocześnie szukać takich rozwiązań prawnych, które zaproponujemy w Sejmie, które uniemożliwią albo radykalnie utrudnią tego rodzaju działania - powiedział Jarosław Kaczyński. - Polski system prawny jest po prostu fatalnie skonstruowany - ocenił polityk.

Jarosław Kaczyński nie wytrzymał pod siedzibą TVP. "Uważaj g*wnia**u"

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl Jarosław Kaczyński dołączył do pozostałych posłów PiS w siedzibie TVP po godzinie 13:00. Przed wejściem do budynku ktoś krzyknął "będziesz siedział", na co Kaczyński zatrzymał się i powiedział: "Uważaj, g*wnia**u, żebyś ty nie siedział". Prezes PiS był wcześniej na Woronicza od późnego wieczora we wtorek 19 grudnia do około 6:00 rano w środę. Ponadto polityk nie uczestniczył w porannych obradach Sejmu.