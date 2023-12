Politycy partii Prawo i Sprawiedliwość pojawili się w siedzibie TVP, aby protestować przeciwko uchwale w sprawie mediów publicznych, którą 19 grudnia przyjął Sejm. Jarosław Kaczyński przekonywał, że w ten sposób "bronił demokracji", o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. TVP1 zmieniła swoją ramówkę, żeby transmitować te wydarzenia. Pracownicy Telewizji Polskiej zapomnieli jednak o pewnym drobiazgu.

Mateusz Morawiecki pojawił się w transmisji TVP. "Będzie kłamał. Na pewno powie, że ty kłamiesz"

19 grudnia wieczorem w TVP1 wyświetlano "Pojedynek na pustyni". Choć stacja przerwała jego emisję, nie wyłączono polskich napisów do filmu. Dlatego widzowie oglądający transmisję z wydarzeń w siedzibie TVP mogli zobaczyć kadry, których zapewne się nie spodziewali.

W pewnym momencie na ekranie pojawił się Mateusz Morawiecki. W tym samym czasie wyświetlono napisy: "Będzie kłamał" oraz "Na pewno powie, że ty kłamiesz".

Przez wpadkę TVP Jarosław Kaczyński "chciał pogadać z chińskimi przyjaciółmi"

Napisy pojawiły się również wtedy, gdy TVP1 pokazywała Jarosława Kaczyńskiego. Widzowie mogli wówczas przeczytać: "Sukinsyn! Niech cię szlag!", "Ciężko oddycha", "Wezwałeś pomoc? Przyjedzie kawaleria?" oraz "Chcę pogadać z naszymi chińskimi przyjaciółmi".

Posłowie PiS okupowali siedzibę TVP, ponieważ Sejm przyjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej".

- W każdej demokracji muszą być silne media antyrządowe. Tak się składa, że w Polsce to są media publiczne i to się w najbliższej perspektywie nie zmieni. W związku z tym musimy tych mediów bronić, właśnie dlatego, że bronimy demokracji, bronimy prawa obywateli do dostępu do informacji - mówił Jarosław Kaczyński, jakby osiem minionych lat, gdy państwowa telewizja była tubą propagandową rządu i atakowała opozycję w sposób niespotykany i bezprecedensowy, w ogóle się nie zdarzyły.