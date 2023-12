W środowy poranek na termometrach na termometrach można było zobaczyć wartości oscylujące w granicach od 1 do 5 st. C. Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z szansą na większe lokalne przejaśnienia. W niemal całym kraju możemy spodziewać się opadów deszczu, a na północy i w rejonach podgórskich może przerodzić się on w deszcz ze śniegiem. Sam śnieg pojawi się jedynie wysoko w górach.

REKLAMA

Zobacz wideo Co powoduje dramatyczny stan polskich rzek? Piotr Bednarek wyjaśnia

Nowe ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega przed silnymi porywami wiatru

Po południu do Polski dotrze wpływ "bardzo aktywnych wirów niżowych", które przemieszczają się nad Skandynawią. W środę zasięg niesionego przez nie silnego wiatru rozciągnie się na niemal całe wybrzeże. W związku z ryzykiem silnych porywów wiatru IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla dziewięciu powiatów. Na liście obszarów zagrożonych wiatrem o średniej prędkości od 45 do 75 km/h znalazły się: powiat kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński i sławieński (woj. zachodniopomorskie) oraz powiat słupski, wejherowski, pucki (woj. pomorskie). Alert obowiązuje od godz. 14 w środę do godz. 2 w nocy we czwartek.

Wichury zdominują Polskę przed Bożym Narodzeniem? Wiatr może osiągnąć prędkość nawet 120 km/h

Na tym wietrzna aura ma się jednak nie zakończyć. Jak nakreślił synoptyk stacji TVN Meteo Daniel Kowalczyk, "wchodzimy w okres dynamicznej pogody, której kulminacja nastąpi w piątek i sobotę". Bezpośrednio przed świętami Bożego Narodzenia wiatr w porywach osiągać będzie od 70 do 90 km/h w głębi lądu, a w górach i nad morzem w porywach przekroczy 100 km/h. Najwyższa prognozowana przez serwis prędkość wiatru zakłada aż 120 km/h. Od niedzieli zaobserwujemy spadek w prędkości wiatru, choć ten wciąż będzie odczuwalny bardziej niż zwykle.

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. W tym roku bez szans na białe święta

W Wigilię w większości kraju będzie padać deszcz lub deszcz ze śniegiem, a niebo zdominują chmury. Szansę na opady śniegu mają jedynie mieszkańcy wschodu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na północnym zachodzie do 8 st. C na południowym zachodzie. Z kolei w pierwszy dzień świąt na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. W całym kraju utrzyma się nieprzyjemna aura z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.