Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Na głosowaniu zabrakło ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy pojechali do siedziby Telewizji Polskiej na ul. Woronicza. Całe wydarzenie relacjonowała na bieżąco TVP.

TVP Info zareagowało na uchwałę ws. mediów publicznych

Kiedy ogłoszono wyniki głosowania nad uchwałą ws. mediów publicznych, na TVP Info w ramach sprzeciwu zmieniono kolor pasków z czerwonego na czarny. Rozpoczęto także nadawanie "wydania specjalnego".

Pasek w TVP Info zmienił kolor od razu po głosowaniu fot. screen TVP Info

W tym czasie na TVP1 pokazywano film z Michaelem Douglasem pt. "Pojedynek na pustyni". Widzowie nie mogli go jednak obejrzeć do końca. Emisję przerwano w połowie i nadawano sygnał z TVP Info. Przerwano go dopiero nad ranem.

Na TVP1 nadawano sygnał z TVP Info fot. Gazeta.pl

Na paskach pojawiły się takie hasła, jak: "Koalicja 8 gwiazdek próbuje przejąć bezprawnie Telewizję Polską, Polskie Radio i PAP", "Zamach Koalicji 8 gwiazdek na media publiczne" czy "Plany likwidacji mediów publicznych". Pisano również o "uchwale kagańcowej".

Jeden z wyświetlanych pasków fot. screen TVP Info

Nastroje w TVP Info nie poprawiły się także rano. Nadal wyświetlane są czarne paski i belki, a w każdym programie poruszany jest temat uchwały ws. mediów publicznych.

Sakiewicz do Tuska: Przywracasz pan emerytury esbekom, a teraz dziennikarzy straszysz

Na ul. Woronicza nie zabrakło także Tomasza Sakiewicza, który najpierw relacjonował sytuację dla TV Republika, a później gościł w wieczornych programach TVP Info. - Władza się zapomniała, władza uderza na media. To zamach na podstawowe prawa obywatelskie - oświadczył. Porównał atmosferę z siedziby Telewizji Polskiej do... strajku studentów Uniwersytetu Warszawskiego z 1988 roku.

Pamiętam, jak czekaliśmy na atak ZOMO. Wejdą czy nie wejdą? I dzisiaj wyczuwam tę atmosferę na korytarzach Woronicza, kiedy dziennikarze denerwują się: wejdą, czy nie wejdą? I za to pan, panie Tusk, odpowiadasz! Za przywrócenie tej atmosfery, za to, że się dziennikarze muszą bać, czy tu policja nie wejdzie. To jest normalne państwo? Takie państwo mieliśmy tworzyć, w którym dziennikarze czekają na policję w nocy? O to tu chodzi? Przywracasz pan emerytury esbekom, a teraz dziennikarzy straszysz. Tak ma wyglądać państwo?

- mówił. Stwierdził, że teraz koalicja rządząca chce decydować o tym, kto będzie dziennikarzem, a kto nie. Porównał to do sytuacji w Rosji.

Na antenie wypowiedział się również Jarosław Kaczyński, który po 23 dołączył do innych polityków PiS w siedzibie TVP. - To jest obrona demokracji, która nie istnieje bez pluralizmu mediów, bez silnych mediów antyrządowych. Tak się składa, że w Polsce tę rolę odgrywają media publiczne i to się nie zmieni w najbliższej perspektywie. Dlatego konieczna jest obrona mediów publicznych, demokracji i prawa obywateli do dostępu do informacji. Nasi przeciwnicy uważają, że dobry obywatel to ten, który jest źle poinformowany. My uważamy zupełnie odwrotnie - oznajmił.