Rewolucja w TVP szybciej niż się tego spodziewaliśmy? "Podpisano odpowiednie dokumenty"

We wtorek (19 grudnia) do Sejmu złożony został projekt uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Swój podpis pod nim złożyli posłowie KO, PSL, Polski 2025 i Lewicy. Jak wynika z ustaleń serwisu OKO.press, pierwsze wydanie odmienionych "Wiadomości" może być już w najbliższy czwartek (21 grudnia). "Dziś i jutro uruchamiamy lawinę" - przekazał OKO.press poseł KO Bogdan Zdrojewski.

Rewolucja w TVP szybciej niż się tego spodziewaliśmy? Bartłomiej Sienkiewicz czeka

Bartłomiej Sienkiewicz zapytany o możliwe scenariusze dotyczące przyszłości TVP, rzucił jedynie, że "jeszcze nie ma uchwały". - W czwartek będzie nowe wydanie wiadomości? - zapytał dziennikarz. - Nic mi na ten temat nie wiadomo - odparł, a następnie wszedł do sejmowego gabinetu premiera.

- Wszystko jest trzymane w ścisłej tajemnicy, ale z tego, co wiem, Sienkiewicz już podpisał odpowiednie dokumenty, które mają zostać ujawnione po przegłosowaniu uchwały. Nie wykluczam, że stanie się to jeszcze dziś wieczorem - przekazał jeden z ministrów dziennikarzom Onetu.

Tomasz Sakiewicz twierdzi, że na ulicy Woronicza i na Placu Powstańców gromadzą się ludzie "w obronie mediów". "Dzisiaj o 22:00 ma nastąpić atak na TVP. Pierwszy atak będzie na Woronicza" - pisze redaktor naczelny "Gazety Polskiej" w mediach społecznościowych.

Poseł KO: "PiS walcząc o TVP, walczy o życie"

Według portalu ekipa, która ma przejąć TVP po przegłosowaniu uchwały, "dostała sygnał, że powinna być w gotowości już w najbliższych godzinach. - To się stanie dziś, najpóźniej jutro - przekazali informatorzy Onetu. Wiadomo, że brany pod uwagę jest także scenariusz, według którego PiS będzie próbowało zablokować zmiany. Choćby fizycznie i to jeszcze w Sejmie.

- Zdajemy sobie sprawę, że PiS walcząc o TVP, walczy o życie. Dlatego podejrzewamy, że mogą urządzić awanturę już na sali plenarnej, zablokować mównicę. Jednak my od tych zmian nie odstąpimy, bo ludzie od nas tego oczekują - powiedział jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej.

Debata w sprawie TVP. Rząd chce przywrócić niezależność i pluralizm w mediach publicznych

W projekcie uchwały dotyczącej mediów publicznych podkreślono m.in., że Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz Polską Agencję Prasową prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji".

W dokumencie zaznaczono, że parlament wzywa wszystkie organy państwa do "niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową". Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Stało się. Projekt uchwały ws. TVP trafił do Sejmu. Hołownia: Dziś się nim zajmiemy