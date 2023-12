Zarząd PAP reaguje na sejmową uchwałę ws. mediów publicznych

Uchwała w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej (PAP) została włączona we wtorek (19 grudnia) do porządku dziennego obrad. W projekcie podkreślono m.in., że Sejm "uznaje za niedopuszczalne trwanie stanu jawnego naruszenia prawa oraz łamania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP prawa do informacji i zasady pluralizmu politycznego mającego swoje źródło w przepisach Konstytucji".

PAP reaguje na sejmową uchwałę. "Wzywam do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych"

Na stronie Polskiej Agencji Prasowej pojawił się oficjalny komunikat dotyczący planowanych przez koalicję 15 października zmian w mediach publicznych. "Działając w imieniu Polskiej Agencji Prasowej S.A., niniejszym wzywam autorów wyżej wymienionej uchwały do: zaprzestania naruszeń dóbr osobistych Polskiej Agencji Prasowej w postaci dobrego imienia i renomy, poprzez wprowadzanie obywateli w błąd i publikowanie nieprawdziwych oraz niczym niepotwierdzonych informacji na temat rzekomych nieprawidłowości w działaniu Spółki, a w szczególności braku ładu prawnego oraz braku bezstronności i rzetelności" - napisano w wezwaniu. Ten sam dokument został przesłany do Sejmu, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Kultury oraz Rady Mediów Narodowych.

W oświadczeniu zapewniono, że PAP jest "podmiotem niezależnym politycznie" a "spółka nie prowadzi propagandy i nie wspiera konkretnych partii politycznych". Dodatkowo przekaz informacyjny agencji ma stanowić "jedynie fakty dotyczące każdego ze środowisk politycznych, społecznych, gospodarczych, ekonomicznych czy kulturowych".

Zarząd agencji wskazał 52 "błędy merytoryczne" w projekcie uchwały. Domaga się korekty

W dokumencie podkreślono, że "uzasadnienie spornego projektu uchwały budzi poważne wątpliwości odnośnie jego podstaw". "Dokument, który ma stanowić projekt litery prawa, został oparty o artykuł prasowy zawierający 52 błędy merytoryczne" - czytamy. W dalszej części pisma wymieniono wszystkie wspomniane wyżej "błędy merytoryczne". Zaznaczono również, że informacje zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały są "nieobiektywne i nie odzwierciedlają rzeczywistości". Dodatkowo oparcie uchwały "wyłącznie o materiał prasowy", który zdaniem PAP zawiera nieprawdziwe i niepotwierdzone informacje, "stanowi obrazę Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej".

"Polska Agencja Prasowa S.A. wnosi o skorygowanie projektu uchwały i podanie prawdziwych informacji odnośnie Spółki - w szczególności ilości błędów w artykule, na którym opiera się uzasadnienie projektu dotyczące Polskiej Agencji Prasowej S.A" - podsumowano.