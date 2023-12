We wtorek (19 grudnia) poseł Roman Giertych złożył wniosek do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego Zbigniewowi Ziobrze. Według treści dokumentu opublikowanego przez posła KO w mediach społecznościowych chodzi o działania "niewchodzące w zakres sprawowania mandatu". Giertych poczuł się zniesławiony oskarżeniami ówczesnego ministra sprawiedliwości, który zarzucił mu sprzeniewierzenie pieniędzy ze spółki Polnord.

Janusz Kowalski zareagował na wniosek Giertycha. "Zostawcie Zbigniewa Ziobro"

Na wniosek Romana Giertycha zareagował Janusz Kowalski. Poseł Suwerennej Polski w trakcie wtorkowych obrad Sejmu wykorzystał czas przeznaczony na zadawanie pytań przez posłów. - Tyle mówicie o szczuciu o pogardzie, atakując rzetelnych dziennikarzy Telewizji Polskiej, ale zobaczcie, co dzisiaj zrobiliście. Wasz poseł Roman Giertych, który uciekał przed prokuratorem, złożył wniosek o to, aby ciężko chorego człowieka badać i aby uchylić mu immunitet. Zostawcie Zbigniewa Ziobro w spokoju. Jeżeli chcecie pozywać ciężko chorego człowieka, to pozwijcie mnie - apelował Kowalski z sejmowej mównicy.

- Ja nawet dzisiaj się immunitetu zrzeknę. Apeluję do waszego człowieczeństwa. Każdy z 17 posłów Suwerennej Polski oddałby swoje zdrowie, żeby Zbigniew Ziobro mógł tutaj stanąć i się bronić, ale nie może, bo jest ciężko chory - podkreślił polityk. - Nie macie szacunku do ludzkiego życia - stwierdził.

Roman Giertych komentuje słowa posła Solidarnej Polski: "Wszystko w swoim czasie"

Dramatyczny apel posła Kowalskiego nie uszedł uwadze opinii publicznej. "Wzruszający apel Janusza Kowalskiego do Romana Giertycha, aby ten nie dręczył Zbigniewa Ziobry. Jakoś nie kojarzę podobnych apeli posła Kowalskiego, gdy mec. Giertych leżał w szpitalu w wyniku bezprawnej akcji prokuratury, jak orzekło kilka sądów" - napisał na platformie X jeden z jej użytkowników.

Apel Kowalskiego skomentował także sam Roman Giertych. "Panie Kowalski widzę, że Pan chce, abyśmy uchylali Panu immunitet. Spokojnie. Wszystko w swoim czasie. A jeśli chodzi o chorobę pana kolegi, to proszę sobie przypomnieć dziewczynę, którą przesłuchiwaliście podczas porodu. Wszyscy są równi wobec prawa, prawda?" - podsumował Giertych.

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry uniemożliwia mu kierowanie partią

Według naszych informacji Zbigniew Ziobro, lider Suwerennej Polski i były minister sprawiedliwości, ma bardzo poważne kłopoty zdrowotne. Nie podajemy szczegółów z uwagi na szacunek dla prywatności jego i jego rodziny. Z ostatnich ustaleń wynika, że na spotkaniu z działaczami Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro zakomunikował, że nie będzie mógł przez najbliższy czas kierować partią. Jednocześnie obowiązki te szef ugrupowania przekazał Patrykowi Jakiemu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Stan zdrowia Zbigniewa Ziobry ma polityczne skutki. Patryk Jaki czasowo pokieruje partią