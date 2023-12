Jakie plany ma resort rolnictwa? Donald Tusk do Kołodziejczaka: Michał, walcz

Nowy wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak był gościem poniedziałkowego (18 grudnia) wydania programu "Express Biedrzyckiej" realizowanego przez "Super Express". Tematem rozmowy były plany na przyszłość oraz organizacja pracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak podkreślił lider Agrounii, po rządach Prawa i Sprawiedliwości w resorcie zostały "duże zaniedbania". Powiedział także o relacjach z Donaldem Tuskiem.

Donald Tusk dał Kołodziejczakowi ważne zadanie. "Michał, walcz"

Michał Kołodziejczak wyznał, że "często był niedoceniany". Dziennikarka zapytała więc o jego relacje z Donaldem Tuskiem. - Ja czuję bardzo duże wsparcie. I ja nie oczekuję, że ktoś będzie mi pomagał w tej pracy. Ja potrzebuję takiego normalnego wsparcia i zrozumienia. I tutaj ja muszę powiedzieć jasno i szczerze, że ono jest ze strony premiera Donalda Tuska - przyznał. - Ale on też mówi jasno: Michał, walcz. To jest twoje zadanie, to jest twoja działka i ja to robię - podkreślił.

Jakie plany ma resort rolnictwa? "To są takie trupy, które pewnie będą wypadać"

Kołodziejczak stwierdził, że w zastał w ministerstwie "duże zaniedbania po rządach Prawa i Sprawiedliwości". Sam resort ma być "bardzo źle zorganizowany", a zastosowany w nim podział kompetencji "jest nie do zaakceptowania". Niska wydajność pracowników przy jednoczesnym niedopasowaniu ich liczby do realnego zapotrzebowania na pracę ma prowadzić do "utknięcia w maszynie urzędniczej".

Na pytanie prowadzącej o ewentualne "trupy wypadające z szafy" wiceminister przytoczył przykład byłego ministra rolnictwa, który na trzy dni przed wyborami rozpoczął proces tworzenia nowej spółki. Jej realizacja w przeciągu czterech lat miała kosztować w sumie 225 mln zł. - To są takie trupy, które pewnie będą wypadać i później się dziwimy, gdzie te pieniądze są, a one ulokowane w takich spółkach, które są na giełdzie papierów wartościowych - skwitował.