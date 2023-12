Są wyniki kontroli w TVP. Prezes NIK składa zawiadomienie do prokuratury

Złożenie wniosku do prokuratury przeciwko TVP stanowi bezpośredni efekt kontroli NIK w Telewizji Publicznej. Ta trwała od listopada 2022 roku, a jej wyniki przedstawiono w raporcie zatytułowanym "TVP - Bizancjum za publiczne pieniądze", który został opublikowany w październiku 2023 roku.

Marian Banaś składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie TVP

We wtorek (19 grudnia) Najwyższa Izba Kontroli złożyła do prokuratury zawiadomienie w sprawie TVP. Według "Rzeczpospolitej" we wniosku przedstawiono między innymi zarzuty dotyczące niegospodarności i działania na szkodę spółki, w tym "narażenie publicznej telewizji na straty finansowe". Co więcej, obszerny materiał zgromadzony przez NIK, miał dowodzić naruszanie zasad legalności, rzetelności, celowości lub gospodarności w badanych wydatkach publicznej telewizji. Te zarzuty również miały znaleźć się w piśmie skierowanym do prokuratury.

Zatrważający raport NIK ws. TVP: Zjawiska korupcjogenne i konflikt interesów

- Wyniki kontroli NIK w Telewizji Polskiej są zatrważające, a działalność TVP ma niewiele wspólnego z misją telewizji publicznej - mówił 6 października Marian Banaś. Prezes NIK przedstawił wówczas raport "TVP - Bizancjum za publiczne pieniądze", w którym wyszczególniono takie nieprawidłowości odkryte w mediach publicznych jak: nabywanie licencji z naruszeniem przyjętych reguł, przypadki niegospodarności i działania na szkodę spółki, czy nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilnoprawnych.

"Prowadzona w Spółce w badanym okresie polityka kadrowo-płacowa i sfera zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami i współpracownikami dotknięte były licznymi i istotnymi, również z finansowego punktu widzenia, nieprawidłowościami oraz zaistniały w nich okoliczności wskazujące na przypadki działania w sytuacjach konfliktu interesów i relacji mogących prowadzić do zjawisk korupcjogennych" - pisano w raporcie. - Liczę, że działanie kontroli NIK pozwoli przywrócić w TVP pluralizm, bezstronność, obiektywizm i bezstronność - stwierdził Marian Banaś podczas październikowej konferencji prasowej.