Ewa Tylman zaginęła w Poznaniu w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku. Wracała wtedy z firmowej imprezy w towarzystwie Adama Z. Po intensywnych poszukiwaniach, które trwały kilka miesięcy, w lipcu 2016 roku jej ciało wyłowiono z Warty. Ze względu na znaczny rozkład zwłok biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci kobiety. Ostatecznie prokuratura oskarżyła Adama Z. o celowe zepchnięcie Ewy Tylman ze skarpy, a następnie wrzucenie nieprzytomnej kobiety do wody.

REKLAMA

Zobacz wideo "Zmiana porządku obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka Sejmu"

Wyrok w sprawie śmierci Ewy Tylman uchylony. Będzie trzeci proces Adama Z.

Procesy Adama Z. toczyły się przed poznańskim sądem okręgowym. Dwa składy sędziowskie uniewinniały oskarżonego. Prokuratura jednak za każdym razem składała apelacje. We wtorek (19 grudnia) Sąd Apelacyjny w Poznaniu przychylił się do wniosku prokuratury. Uchylił wyrok uniewinniający i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Oznacza to, że Adam Z. będzie miał trzeci proces.

- Sąd Apelacyjny przychylił się do naszego stanowiska. Wskazał, że trzeba wziąć pod uwagę całość materiału dowodowego i wszystkie wyjaśnienia oskarżonego. Zdaniem sądu nie ma co prawda dowodów na zabójstwo, ale są dowody na nieudzielenie pomocy Ewie Tylman. To oczywiście jeszcze nie przesądza o winie oskarżonego, ale jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego rozstrzygnięcia. Sprawę musi teraz kolejny raz rozpatrzeć sąd pierwszej instancji - powiedział w rozmowie z Onetem prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik poznańskiej Prokuratury Okręgowej.

Dwa procesy Adama Z. Sąd uniewinnił oskarżonego

Pierwszy proces Adama Z. ruszył w styczniu 2017 roku. W kwietniu 2019 roku mężczyzna został uniewinniony, jednak sąd apelacyjny uchylił ten wyrok, a sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia. Ponowny proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman ruszył w marcu 2021 roku. Oskarżyciele domagali się 15 lat więzienia, natomiast rodzina ofiary - maksymalnej możliwej kary, czyli dożywotniego pozbawienia wolności. Obrona przekonywała z kolei, iż oskarżony jest niewinny.

W maju 2022 roku Adam Z. decyzją Sądu Okręgowego w Poznaniu został uniewinniony. "W ocenie sądu materiały dowodowe nie pozwalały na przypisanie winy w zakresie nieudzielenia pomocy" - podano w uzasadnieniu wyroku. - W konkluzji wskazać należy, że mamy tutaj do czynienia z pewnym rodzajem, zakresem poszlak, które w ocenie sądu - ten łańcuch tych poszlak - był zbyt słaby, ażeby przypisać oskarżonemu sprawstwo tego czynu. Tym bardziej że de facto nie ma żadnego bezpośredniego dowodu wskazującego na to, że oskarżony Adam Z. krytycznej nocy znalazł się bezpośrednio w korycie rzeki, w pobliżu jej wody - argumentował sędzia cytowany przez TVN24.

- Natomiast faktem jest, że na ten moment dowody przeprowadzone w sprawie pozwalają nam jedynie na stwierdzenie tego, że faktycznie oboje znaleźli się w parku, i mamy dowody jedynie na to, iż pokrzywdzona na terenie tego parku pozostała, a oskarżony ten park opuścił - podkreślił sędzia. Wyrok był nieprawomocny. Apelację skierowała prokuratura, która zaskarżyła wyrok sądu w całości. Wniesiono wówczas o uchylenie orzeczenia i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania.