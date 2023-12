Rosyjscy szpiedzy chcieli wysadzić pociąg w Polsce. Jest decyzja sądu

We wtorek lubelski sąd zajął się 16 cudzoziemcami, którzy działali na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Rosyjska siatka szpiegów planowała m.in. wysadzenie pociągu z pomocą dla Ukrainy.

Oskarżeni to obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. - Wszystkim oskarżonym przypisano popełnienie występku z art. 130 ust. 1 Kodeksu karnego, to jest przestępstwa szpiegostwa. Część oskarżonych działała w zorganizowanej grupie przestępczej, więc ta kwalifikacja uwzględnia również art. 65 par. 1 Kodeksu karnego - przekazał Jarosław Kowalski, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie.

Karę sześciu lat pozbawienia wolności usłyszał Artem A. Na najkrótszą odsiadkę - ok. roku sąd skazał Marię M. Wszyscy skazani muszą też wpłacić 5 tys. zł na rzecz Funduszu Sprawiedliwości.

Siatę szpiegowską wykryły i rozbiły polskie służby — ABW i Wydział ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Lublinie.

Śledztwo w sprawie rosyjskich szpiegów. W planach były sabotaże, podpalenia i zamachy

Ustalenia ABW wskazują, że głównym celem działań siatki szpiegowskiej miało być zakłócenie wsparcia dla Ukrainy, przede wszystkim transportów broni. Większość sprzętu przekazywanego Ukrainie przez państwa zachodnie dostarczana jest drogą kolejową z terytorium Polski. Dlatego głównym celem obserwacji stały się tory i trasy pociągów, gdzie umiejscawiane były ukryte kamery nadające w czasie rzeczywistym. Członkowie siatki szpiegowskiej mieli obserwować również port w Gdyni i lotnisko w Rzeszowie.

Oprócz działalności szpiegowskiej siatka zorganizowana przez GRU miała również w planach dokonanie sabotaży, podpaleń i zabójstw. To informacje o zamiarze wykolejenia pociągu przewożącego broń do Ukrainy zmusiły ABW do zatrzymania członków grupy. Pierwotne plany zakładały bowiem monitorowanie jej działalności i pozyskanie więcej informacji na temat mocodawców tej grupy. Anonimowy śledczy ABW, który rozmawiał z "The Washington Post", podkreślał, że w Polsce wciąż aktywne są inne rosyjskie siatki szpiegowskie.