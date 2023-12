Harcerze odebrali od słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju i przekazali je już prezydentowi i marszałkom obu izb parlamentu. We wtorek (19 grudnia) lampion trafił w ręce Donalda Tuska. - Mam nadzieję, że w każdym polskim domu wszyscy będą w stanie pomyśleć o tym, że pokój, szczęście, radość, miłość będą nam towarzyszyć nie tylko w wigilię, nie tylko w święta, ale też przez kolejne dni i lata - podkreślił szef rządu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten płomień będzie tutaj bezpieczny, nie widziałem nigdzie gaśnicy ani posła Brauna"

Donald Tusk przyjął Betlejemskie Światło Pokoju. "Ten płomień będzie tutaj bezpieczny"

Naczelniczka ZHP Martyna Kowacka przypomniała, że tegoroczne hasło akcji Betlejemskiego Światła Pokoju to "czyńmy pokój". - Z tym hasłem w tym toku przekazujemy Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerki i harcerze ZHP chcą tym zachęcić nas wszystkich do tego, aby na chwilę się zatrzymać, czym jest pokój; to nie tylko brak wojny, ale także pokój wewnętrzny. (...) Właśnie z tymi życzeniami - wewnętrznego pokoju i aby znaleźć czas na zatrzymanie się, wręczamy Betlejemskie Światło Pokoju - mówiła, a następnie wręczyła lampion Tuskowi.

Donald Tusk pozwolił sobie także na ironiczny komentarz i tym samym nawiązał do incydentu z udziałem posła Konfederacji. - Ten płomień będzie tutaj bezpieczny. Nie widziałem nigdzie gaśnicy ani posła Brauna, więc chyba wszystko będzie w najlepszym porządku - skomentował szef rządu.

- Dzisiaj to słowo "pokój" wyraża pragnienie wszystkich na Ziemi, a tu w Polsce chyba szczególnie mocno w tym wymiarze też wewnętrznym. Niestety, znowu świat wie, co to jest wojna, też w pobliżu świętych dla nas miejsc. Ale słowa o tym, że potrzebujemy tego wewnętrznego pokoju, czyli pokoju w każdym z nas, w każdej z nas, ale też w naszych domach, w naszej ojczyźnie - takiego wygaszenia złych emocji będą mottem dla nas dzisiaj i przez wszystkie te miesiące i być może lata, kiedy przyjdzie nam odpowiadać za losy ojczyzny - podkreślił także Tusk.

Grzegorz Braun ma zakaz wstępu do budynku Sejmu. "Nie damy tej sprawie rozejść się po kościach"

Przypomnijmy, Grzegorz Braun 12 grudnia zgasił w Sejmie świece chanukowe przy użyciu gaśnicy i zaatakował kobietę, która próbowała mu w tym przeszkodzić. Poseł Konfederacji został ukarany finansowo przez prezydium Sejmu i wykluczony z dalszej części posiedzenia. Informacja o jego skandalicznym zachowaniu obiegła media na całym świecie.

- Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu dzisiaj do głowy zjawić się w kuluarach albo na sali plenarnej, bo nie ma takiej możliwości i Straż Marszałkowska została o tym poinformowana. Nie ma zakazu wstępu do tego budynku, natomiast nie powinien znajdować się na sali plenarnej - powiedział we wtorek (19 grudnia) Szymon Hołownia.

- Czekamy cały czas na adekwatną reakcję Konfederacji i jesteśmy w kontakcie z prokuratorem generalnym. Czekamy na wniosek o uchylenie immunitetu panu posłowi Braunowi, powinniśmy go jak najszybciej głosować. Tam będzie wchodziła w grę najprawdopodobniej nie tylko kwestia przerwania obrzędów religijnych, ale nie wykluczam, że również uszkodzenia ciała osób, które brały udział w tym incydencie - przekazał marszałek. - Na pewno nie damy tej sprawie rozejść się po kościach - dodał.