We wtorek (19 grudnia) do Sejmu złożony został projekt uchwały "w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Swój podpis pod nim złożyli posłowie KO, PSL, Polski 2025 i Lewicy. "Dziś i jutro uruchamiamy lawinę" - przekazał OKO.press poseł KO Bogdan Zdrojewski.

Jak wynika z ustaleń, poczynionych przez serwis OKO.press, pierwsze wydanie odmienionych "Wiadomości" może zagościć na antenie już w najbliższy czwartek. Rozmowy przeprowadzone przez serwis z przedstawicielami nowego rządu koalicyjnego i dziennikarzami zaangażowanymi w reformę mediów publicznych potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia Onetu. Wynika z nich, że pierwsze wydanie nowych "Wiadomości" ma poprowadzić Marek Czyż. Z kolei na czele TVP Info stanąć ma Paweł Moskalewicz. W kwestii wprowadzania zmian przyszły szef stacji ma stawiać na "zrównoważone podejście", które zakłada przedstawianie prawdy, przy jednoczesnym pozostawieniu w firmie "kilku starych twarzy".

Marszałek Hołownia o uchwale dot. mediów publicznych: Niektórzy marzą o spektakularnych okazjach do męczeństwa

Czy reforma w TVP ma szansę dokonać się do czwartku, do wieczornego wydania serwisu informacyjnego? Pierwsze czytanie uchwały znalazło się w harmonogramie wtorkowych obrad Sejmu. Możliwość szybkiego rozpatrzenia uchwały wstępnie zadeklarował także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Dziś najprawdopodobniej zajmiemy się uchwałą dot. sytuacji w mediach publicznych - powiedział. - Żadne działania na zasadzie teraz "wyłączymy komuś prąd" nie będą podejmowane. Ja wiem, że niektórzy marzą o spektakularnych okazjach do męczeństwa. Takich nie będzie, zapewniam. Będziemy rozmawiać - zaznaczył marszałek Sejmu. Kluczową rolę w reformie mediów publicznych odgrywać mają minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i szef resortu aktywów państwowych Borys Budka.