Wrocław. Dwumiesięczny chłopiec i jego matka zaginęli. "Realne zagrożenie życia"

W niedzielę 17 grudnia około godziny 19 Adila wyszła ze swoim dwumiesięcznym synem z mieszkania przy ulicy Sikorskiego we Wrocławiu. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną ani znajomymi. Policjanci, strażacy i ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeszukują Odrę. Wolontariusze poinformowali, że kamery monitoringu uchwyciły 28-latkę idącą w kierunku rzeki z dzieckiem na rękach. Przekazali również, w jakich okolicznościach doszło do zaginięcia.

Matka i jej dziecko zaginęli we Wrocławiu. Kobieta "może potrzebować pilnej pomocy medycznej"

18 grudnia informacja o zaginięciu kobiety pojawiła się na facebookowym profilu "Gdziekolwiek jesteś". W imieniu rodziny poproszono internautów o pomoc. Zaznaczono, że "istnieje realne zagrożenie dla zdrowia lub życia" 28-latki oraz jej syna, a "Adila może potrzebować pilnej pomocy medycznej".

Adila jest obywatelką Azerbejdżanu, od roku mieszka we Wrocławiu. Kobieta słabo mówi po polsku, porozumiewa się za to w języku angielskim. Opublikowano również rysopis zaginionej kobiety. "Wzrost: około 170 cm, włosy: ciemny blond z pasemkami, za ramiona; szczupłej budowy ciała. Brak informacji dotyczących ubioru zaginionej oraz dziecka" - czytamy. Wiadomo, że gdy kobieta wychodziła z mieszkania, zostawiła tam dokumenty, portfel, ubranka syna oraz jego wózek.

Wrocław. Adila pokłóciła się z mężem, nim wyszła z domu? "Przez depresję chciano jej odebrać dziecko"

Anita Suchińska-Miszczuk z "Gdziekolwiek jesteś" opowiedziała portalowi tuwroclaw.com o szczegółach sprawy. - Adila ma epizody depresyjne. Przez tę depresję chciano jej dziecko odebrać. Nie była jednak samotna. Ma męża Francuza, ale niestety tego dnia się pokłócili - poinformowała.

Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", że "osoby przebywające 17 grudnia w pobliżu wybrzeża Odry przy ulicy Sikorskiego w godzinach 19:20 - 20:00 proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się na najbliższy komisariat".

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.