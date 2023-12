MON podało nazwiska nowych szefów służb. Pierwszy raz w historii szefową SWW jest kobieta

Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek Donalda Tuska o odwołanie szefów CBA, ABW, AW, SKW I SWW. Wiceminister MON Cezary Tomczyk poinformował we wtorek 19 grudnia o osobach, które staną na czele służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Kobosko o słowach Biedronia skierowanych do Hołowni: To nie była przemyślana wypowiedź

MON podało nazwiska nowych szefów SWW i SKW. Jarosław Stróżyk pełnił funkcję w NATO

Według doniesień PAP szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego został generał Jarosław Stróżyk. Jak przekazała Interia, w przeszłości działał on w Wojskowych Służbach Informacyjnych oraz w Służbie Wywiadu Wojskowego. Natomiast w kwietniu 2010 roku został wybrany na wicedyrektora Zarządu Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO. Generał Stróżyk od 2013 do 2016 roku był attaché obrony w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie. Od 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Stratpoints.

Dorota Kawecka szefową SWW. Pierwszy raz w historii kobieta na tym stanowisku. "Ważny moment"

Pierwszą w historii Polski szefową Służby Wywiadu Wojskowego została płk Dorota Kawecka. W przeszłości sprawowała funkcję attaché obrony przy ambasadzie RP w Londynie. - To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego: by państwo miało oczy i uszy, by wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoje role - powiedział Cezary Tomczyk, cytowany przez PAP.

Wcześniej posłowie na wniosek Donalda Tuska odwołali szefa Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Marka Łapińskiego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg Macieja Szpanowskiego, a także szefa Agencji Wywiadu płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Krzysztofa Wacławka, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.