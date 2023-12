"Paski" z TVP były centrum zainteresowania opinii publicznej niemal od początku trwania "dobrej zmiany" w mediach. W 2019 roku zwróciła na nie uwaga także działająca przy Polskiej Akademii Nauk Rada Języka Polskiego. Według jej analizy tylko 25 proc. "pasków" zawierało czyste informacje. Teraz były pracownik stacji ujawnił, jak wyglądało tworzenie tych komunikatów. - Nie tworzymy treści, a tylko je przepisujemy - oświadczył Bartosz Gonzalez w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Były pracownik TVP ujawnia kulisy pracy. Kto odpowiada za treść tzw. pasków?

Na wstępie Gonzalez zaznaczył, że w TVP istnieją dwa rodzaje napisów wyświetlanych na ekranie: belki i paski. - I od razu muszę zrobić bardzo ważne zastrzeżenie: to nie był pasek, to była belka. A ja nie byłem paskowym, tylko belkowym. (...) Pasek jest mniejszy, cieńszy, belka jest grubsza, lepiej widoczna, często ma czerwone tło. Paski pełnią rolę informacyjną, belki publicystyczną - tłumaczył. Dalej przeszedł do kulisów ich tworzenia. - Wszystko, co się ukazuje na antenie na belce, musi mieć akceptację, również zdjęcie belki z anteny musi być na polecenie - mówił Gonzales. Podkreślił, że ani paskowy, ani belkowy nie tworzy treści, a jedynie je przepisują. Porównał to do pracy zecera, który kiedyś zajmował się składaniem tekstów w prasie drukowanej.

Bardzo ogólnie mogę tylko powiedzieć, że robi to dyrekcja. (...) Przez długi czas człowiekiem, od którego dostawałem teksty, był Jarosław Olechowski. Ale naprawdę nie wiem, czy to on je wymyślał, czy to on je pisał, czy też dostawał je od kogoś z góry. Z czasem nauczyliśmy się niekiedy rozpoznawać autora. Były różne drobiazgi, które wskazywały na tę czy inną osobę. Bardzo charakterystyczne były np. belki pisane przez Samuela Pereirę. Jego teksty miały bardzo często kropkę w środku.

- opowiadał, pytany o to, kto jest autorem treści pasków, a właściwie belek.

Bartosz Gonzalez zdradził także, jak wyglądało przekazywanie przez "górę" poleceń. Pereira miał to robić przez zwykłe SMS-y. - Zresztą Pereira, który uchodzi za "asa wywiadu", polecenia i belki wysyłał SMS-em, zostawiając dowód swoich działań. Nikt inny z dyrektorów tego nie robił, polecenia zwykle przekazywano ustnie przez telefon wewnętrzny na biurku - relacjonował.

Siedzi się przy komputerze i odbiera telefony z dyrekcji albo wiadomości za pomocą komunikatora internetowego. A potem wpisuje się je do odpowiedniego programu. Nazywaliśmy to "dyktandami".

- wyjaśnił Gonzalez w rozmowie z WP i dodał: - Czasem dostawaliśmy teksty, które miały się pojawić tylko raz, czasem trafiał do nas zestaw belek przypisanych do konkretnego tematu, które miały się pojawiać na zmianę.

Były pracownik TVP zapewnił, że "belkowi" nie mają żadnego wpływu na treść komunikatów na belce. Mówił, że nie mogą wprowadzać w nich nawet najmniejszych zmian. A co za tym idzie, zdarzało się, że pojawiały się w nich błędy stylistyczne czy ortograficzne. Za ingerencję w belki i paski groziła kara zawieszenia lub obniżenia stawki za dyżur.

Spowiedź pracownika TVP. "Ludzie tam wymiękają. Coraz więcej osób leczy się psychiatrycznie"

- W kuluarach TVP na porządku dziennym są żarty z PiS-u, kpiny z dyrekcji. Musi być jakiś wentyl, bo ludzie tam wymiękają. Coraz więcej osób leczy się psychiatrycznie. Cynizm ma swoje granice - wyznał Gonzalez, zapytany o to, czy ktoś z pracowników burzy się na działanie władz telewizji. Zwrócił również uwagę na to, że wielu pracowników Telewizji Polskiej "znalazło się tam po znajomości". Według niego byli tam tylko dla pieniędzy. - Wśród młodych dziennikarzy i dziennikarek nie ma w ogóle etyki pracy, jest znudzenie i brak zainteresowania - mówił.

Zdradził również, jak wygląda zatrudnianie pracowników w TVP. - W TVP Info nie istnieje system szkoleń. Przychodzi człowiek, sadza się go przed komputerem i robi z niego dziennikarza, mimo że nigdy wcześniej nie pisał. Reporterami są przypadkowe osoby (...) Prezenterami TVP Info są czasami osoby, które miały kilka prób kamerowych i to ich jedyne doświadczenie zawodowe. Wystarczy być posłusznym. - tłumaczył.