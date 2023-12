"Super Express" zlecił Instytutowi Badań Pollster sprawdzenie, na jaką partię zagłosowaliby Polacy, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Przeprowadzony sondaż ujawnia aktualne preferencje polityczne.

Sondaż. PiS odnotowało spadek poparcia. "Naturalny proces słabnięcia przegranego"

Sondaż został przeprowadzony dwa miesiące po wyborach parlamentarnych 17 grudnia na próbie 1033 dorosłych Polaków. Jego wyniki pokazały, że nadal najwięcej głosów uzyskałoby PiS (33,15 procent ankietowanych wskazało tę partię jako swojego faworyta), ale poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego spadło w porównaniu z analogicznym badaniem sprzed miesiąca o 2,19 punktu procentowego (miało 35.34 proc.). Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska, którą wskazało 31,28 procent badanych (jak informowaliśmy, w listopadzie uzyskała wynik 30,77 proc.). Podium zamknęłaby Trzecia Droga z poparciem 16,95 procent zapytanych Polaków (miesiąc temu wyniosło ono 16,68 proc.). Najwyższy wzrost poparcia uzyskałaby Nowa Lewica z wynikiem 8,37 procent (w listopadzie było to 6,9 proc.). W porównaniu do poprzedniego sondażu wszystkie partie odnotowały wzrosty, z wyjątkiem PiS.

- Mamy do czynienia z naturalnym procesem słabnięcia przegranego po wyborach. I mamy do czynienia z premią dla wygranych. Zwykle była wyższa, ponieważ ankietowani deklarowali poparcie dla zwycięzców. Tym razem nie jest tak znaczące, bo mieliśmy wysoką frekwencję w wyborach i ankietowani odpowiedzieli zgodnie z oddanymi przez siebie głosami w wyborach - skomentował politolog prof. Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. - Zakładam, że obserwowane dziś tendencje utrzymają się długo, przynajmniej do wyborów samorządowych - dodał ekspert.

