Kiedy spadnie śnieg? Powrót zimy możliwy jeszcze przed świętami? Najnowsze prognozy

Z ostatnich zapowiedzi synoptyków wynika, że przed świętami czeka nas załamanie pogody. Przez Polskę mogą przejść silne wichury. W wielu częściach kraju będzie temu towarzyszyć spadek temperatury. A co z opadami? Tuż przed świętami Bożego Narodzenia może spaść śnieg, ale nie wszędzie.

Śnieg na Boże Narodzenie. Będą białe święta?

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że pierwsze opady śniegu pojawią się w górach już w czwartek (20 grudnia). W następnych dniach mogą się go spodziewać mieszkańcy północno-wschodniej części Polski. W świąteczny poniedziałek (25 grudnia) opady będą występować także w innych krańcach kraju. Szczególnie w Trójmieście, Suwałkach, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie czy Toruniu. W innych miastach może przelotnie popadać śnieg z deszczem lub sam deszcz.

Jednak jak podaje portal fanipogody.pl nie będzie warunków do utrzymania się śniegu. Będzie on widoczny na podłożu jedynie przez chwilę. Do tego mogą występować opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Aktywna cyrkulacja strefowa spowoduje częste wymiany masy powietrza, duże wahania ciśnienia, silny wiatr, a nawet lokalne burze.

Powrót zimy 2024. Szykuje się mroźny początek roku

Natomiast długoterminowe prognozy pokazują, że zima powróci do naszego kraju w pierwszych tygodniach nowego roku. W styczniu termometry mogą wskazywać ujemne odczyty na południu i wschodzie Polski. Średnia temperatura w Suwałkach wyniesie -4.5 st., a w Białymstoku -4.2 st. Nieco cieplej będzie w Lublinie (-3.1) i Olsztynie (-3.0). Mroźny front będzie powoli przesuwał się w stronę zachodnich krańców. IMGW wskazuje, że zintensyfikują się opady atmosferyczne. Według ich analiz mogą one przekroczyć normę wieloletnią.