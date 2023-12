Według porannych doniesień Radia ZET z wtorku 19 grudnia policja zakończyła obławę na podejrzanego o zaatakowanie 27-latka w Jaworznie (woj, śląskie). Mężczyzna został zatrzymany i znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań. Natomiast poszkodowany jest w stanie krytycznym w szpitalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pomagać tym z nas, którzy są samotni?

Jaworzno. Policja zatrzymała podejrzanego o zaatakowanie nożem 27-latka

Policja została powiadomiona o sprawie w poniedziałek 18 grudnia około godziny 16:30. Portal jaw.pl przekazał, że osobą zgłaszającą była matka poszkodowanego, do której zdołał zadzwonić po ataku. Rannego odnaleziono na ulicy Kwiatowej, ale do zdarzenia miało dojść przy ul. Kolbego. Mężczyzna został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jego stan od początku był określany jako krytyczny.

Brutalny atak w Jaworznie. 27-latek miał być raniony w klatkę piersiową

Kilka godzin później młodsza aspirantka Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie poinformowała, że stan 27-latka jest ciężki, ale stabilny. Według doniesień portalu tvs.pl młody mężczyzna był raniony w klatkę piersiową. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a policja rozpoczęła intensywne poszukiwania, aby go odnaleźć. Motywy tego ataku nie są jeszcze znane.

Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji przekazanych przez portal jaw.pl sprawca miał być osobą borykającą się z kryzysem bezdomności. Policja z Jaworzna apelowała do świadków oraz osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia o kontakt. Funkcjonariusze zaznaczali, że w sprawie liczy się każda informacja.