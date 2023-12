W poniedziałek (18 grudnia) około godziny 16 młody mężczyzna padł ofiarą nożownika. Rannego 27-latka odnaleziono na ulicy Kwiatowej w Jaworznie (województwo śląskie). Według wstępnych ustaleń do ataku mogło dojść przy ulicy Kolbego.

Atak nożownika w Jaworznie. Ofiara po napaści zdążyła jeszcze zadzwonić do matki

Według informacji przekazanych przez portal jaw.pl po ataku, 27-letni mieszkaniec Jaworzna mimo poważnych ran zdołał jeszcze zadzwonić do swojej matki. To ona niezwłocznie powiadomiła służby ratunkowe o zdarzeniu. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ofiara natychmiast została przetransportowana do szpitala. Początkowo stan mężczyzny określany był jako krytyczny. Po kilku godzinach młodsza aspirantka Justyna Wiszowaty z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie poinformowała, że stan 27-latka jest ciężki, ale stabilny. Według portalu tvs.pl młody mężczyzna został raniony w klatkę piersiową.

- Nie mamy stuprocentowej pewności, że sprawca użył noża - takie otrzymaliśmy zgłoszenie od członka rodziny - czy też innego narzędzia. Nie mam wiedzy, by zostało ono zabezpieczone. Dopiero ustalamy okoliczności tego zdarzenia - zastrzegła Wiszowaty cytowana przez "Dziennik Zachodni"

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Trwa policyjna obława

Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Trwają intensywna akcja poszukiwawcza służb, która ma na celu odnalezienie napastnika. Nie wiadomo, czy osoba ta może być uzbrojona. Nie są znane także motywy tego ataku. Na miejscu działania prowadzą policjanci oraz prokurator. Funkcjonariusze z Jaworzna apelują do świadków oraz osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat sprawcy napaści lub samego zdarzenia o kontakt z policją.