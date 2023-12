Dawna przyjaciółka rodziny Zbigniewa Ziobry uniewinniona. W tle sprawa śmierci ojca byłego ministra

Wanda Cabala to lekarka i była przyjaciółka rodziny Zbigniewa Ziobry. Wystąpiła w wyemitowanym w kwietniu reportażu "Państwo Ziobry". Materiał dotyczył działań śledczych w sprawie śmierci ojca byłego już ministra sprawiedliwości. Postępowanie było dwukrotnie umarzane. Po przejęciu władzy przez PiS w sprawę zaangażowało się jednak kierowane przez Zbigniewa Ziobrę Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

