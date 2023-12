Po zakończonym procesie oddawania władzy, premier oraz jego ministrowie nowe porządki w resortach. W minioną środę (13 grudnia) swój urząd przejęła m.in. Barbara Nowacka - nowa ministra edukacji. Podczas konferencji prasowej podkreślała, że rząd chce "odbudować zaufanie do polskiej szkoły". Zapowiedziała także szereg zmian, które czekają szkolnictwo. Do zmian w systemie edukacji odniosła się także wiceministra resortu Katarzyna Lubnauer.

REKLAMA

Zobacz wideo Barbara Nowacka przeprosiła Polaków. "Rządzący upokorzyli biednych"

Wiceministerka edukacji: HiT zniknie ze szkół. Podała możliwy termin

Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Wirtualną Polską zadeklarowała między innymi chęć likwidacji przedmiotu HiT, który został wprowadzony do szkół we wrześniu 2022 roku przez Przemysława Czarnka. Od początku przedmiot wzbudzał niemałe kontrowersje w związku z podręcznikiem autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, w którym znalazło się między innymi stwierdzenie o tym, że homoseksualizm jest "zjawiskiem, w wielu przypadkach podlegającym terapii".

- Chcemy zlikwidować HiT w tej formule, w której on jest obecnie, która jest czysto ideologiczna - oświadczyła Lubnauer. - Przymierzamy się do tego i chcielibyśmy, żeby to się stało jak najszybciej, czyli, żeby było to już od przyszłego roku szkolnego - podkreśliła. Pytana przez dziennikarza o to, czym mógłby zostać zastąpiony przedmiot, odpowiedziała, że nowy rząd chciałby, aby było to "wychowanie obywatelskie" - W jakiej to zrobimy formule, to jest jeszcze kwestia naszych rozmów w ramach kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na pewno zrealizujemy nasze obietnice, że tak partyjnego, ideologicznego przedmiotu, jakim był HiT, z podręcznikiem Wojciecha Roszkowskiego, który uderzał w bardzo wiele różnych społeczności i który nigdy nie powinien zostać zatwierdzony do użytku, nie będzie - powiedziała.

W szkołach będzie mniej religii? Lubnauer: Zależy nam, żeby dzieci czuły się dobrze

Podczas rozmowy wspomniano także o kwestii ograniczenia liczby lekcji religii w szkołach, które uprzednio zapowiadała już ministra Nowacka. - Zależy nam na tym, żeby wszystkie dzieci czuły się w szkole dobrze. Co raz więcej dzieci przestaje chodzić na lekcje religii, w związku z tym trzeba przypilnować, żeby nie była ona w środku planu lekcji, tylko przed lekcjami, albo po. Żeby ocena z niej nie decydowała o tym, czy dziecko dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej, czy nie. Powinna być jedna godzina lekcyjna, szczerze mówiąc, a nie dwie - powiedziała Katarzyna Lubnauer.

- Myślę, że dla Kościoła to, co się dzieje, jeżeli chodzi o lekcje religii, to powinien być znak. Dlatego, że w niektórych miastach, ale również i coraz mniejszych miejscowościach, dosłownie w oczach topnieje liczba dzieci, które chodzą na religię - dodała posłanka KO.